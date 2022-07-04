Рецепт вкусного завтрака. Готовим брускетту с форелью и яйцом-пашот

Лена Климук, кулинар:

Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня мы с вами приготовим один из моих самых любимых завтраков – это брускетта с форелью и яйцом-пашот.

Приступаем к нашему завтраку, и первым делом мы подогреем наш хлеб.

Для того чтобы приготовить яйцо-пашот, нужно в слегка кипящую воду добавить уксус, буквально столовую ложечку. И подготавливаем яйцо. Берем шумовку и выливаем наше яйцо, чуть-чуть освобождая его от лишнего белка. Делаем небольшую воронку в кипящей воде и очень аккуратно опускаем яйцо. Белок моментально сворачивается, и мы ждем пару минут.

Наш хлебушек уже подогрелся, достаем его из духовки. Яйца лучше всего варить по отдельности. И наше первое яйцо уже готово. Начинаем сервировать наше блюдо. Берем уже подогретый хлебушек, сливочный сыр. Главный лайфхак – мы это делаем обратной стороной ложки. Посмотрите, как красиво получается, а главное – быстро.

Форель нарезаю поперек волокна. Выкладываем. Возьмем немножко лимонного сока, сбрызнем форель. Огурец – выкладываем два тоненьких ломтика. И очень аккуратно ложкой выкладываем яйцо-пашот. Самое главное, чтобы желток оставался жидким. И вы почувствуете, какой прекрасный соус получится в сочетании со всеми остальными продуктами.