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Первый белорусский сферический мультфильм «Мышата и Луна» можно увидеть в Минском планетарии

11 октября 2017 07:36
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Октябрь – месяц космический во всех отношениях. 60 лет назад был  запущен первый искусственный спутник Земли, и это определило начало космической эры человечества. Поэтому во всем мире в начале октября проходит неделя Космоса. А в конце октября к нам в Беларусь съедутся ученые и астронавты на 7 космический конгресс.

Мы тоже не останемся в стороне от этой захватывающей тематики и поговорим о  первом в Беларуси сферическом мультфильме про Луну! Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – создатели астрономического мультфильма «Мышата и Луна» Андрей Шохан и Андрей Кощеев.

# общество # Мультфильмы # Фотофакт # Андрей Шохан # Андрей Кощеев

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