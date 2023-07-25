«Ребятам очень нравится». Военно-патриотическую игру «Зарница» провели в лагере «Фотон»

Новости Беларуси. Не просто соревнования, а настоящая проверка на сплоченность. Военно-патриотическую игру «Зарница» провели в лагере «Фотон» Воложинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Без этого развлечения не проходит ни одна смена. Традиция зародилась еще в советские годы. С тех пор игра – одна из самых любимых у детей. Как современные ребята справляются с заданиями, наблюдала Дарья Седун.

Семь утра, звуки сирены, ребята в форме. Военно-патриотическая игра «Зарница» в лагере «Фотон» Воложинского района – давняя и любимая традиция. В программе соревнований – эстафета, полоса препятствий, а еще интеллектуальный квиз на знание истории Беларуси.

Мария Головач, вожатая детского оздоровительного лагеря «Фотон»:

Ребятам очень нравится, наверное, это одно из их самых любимых мероприятий, потому что очень ярко, весело и задорно проходят. У нас есть свой флаг, он закапывается, дети проходят по разным местам, находят подсказки, потом получают фотографию, где приблизительно закопан флаг. И всем отрядом бегут, роют землю, находят флаг.