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«Ребятам очень нравится». Военно-патриотическую игру «Зарница» провели в лагере «Фотон»

25 июля 2023 14:30
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Новости Беларуси. Не просто соревнования, а настоящая проверка на сплоченность. Военно-патриотическую игру «Зарница» провели в лагере «Фотон» Воложинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Без этого развлечения не проходит ни одна смена. Традиция зародилась еще в советские годы. С тех пор игра – одна из самых любимых у детей.

Как современные ребята справляются с заданиями, наблюдала Дарья Седун.

«Ребятам очень нравится». Военно-патриотическую игру «Зарница» провели в лагере «Фотон»-1

Семь утра, звуки сирены, ребята в форме. Военно-патриотическая игра «Зарница» в лагере «Фотон» Воложинского района – давняя и любимая традиция. В программе соревнований – эстафета, полоса препятствий, а еще интеллектуальный квиз на знание истории Беларуси.

«Ребятам очень нравится». Военно-патриотическую игру «Зарница» провели в лагере «Фотон»-4

Мария Головач, вожатая детского оздоровительного лагеря «Фотон»:
Ребятам очень нравится, наверное, это одно из их самых любимых мероприятий, потому что очень ярко, весело и задорно проходят. У нас есть свой флаг, он закапывается, дети проходят по разным местам, находят подсказки, потом получают фотографию, где приблизительно закопан флаг. И всем отрядом бегут, роют землю, находят флаг.

«Ребятам очень нравится». Военно-патриотическую игру «Зарница» провели в лагере «Фотон»-7

Это не только развлечение. Игра требует определенных знаний и навыков, так что готовятся ребята всерьез. Нужно уметь читать карту, ориентироваться по компасу, оказывать первую медицинскую помощь.

Подробнее в видеоматериале.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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