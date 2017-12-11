«Ребенок до 16 лет не может быть один на улице с 23 часов до 6 утра». Что должен знать каждый родитель

Кодекс о браке и семье уже давно стал настольной книгой для старшего инспектора по делам несовершеннолетних Вячеслава Сайко . За долгие годы службы майор милиции провел не один рейд и знает весь свой участок в лицо. Под его патронажем несколько учебных заведений Советского района и каждая среда здесь считается Днем инспектора. На одном из таких мероприятий и побывала наша съёмочная группа в средней школе № 147.

Вячеслав Сайко, старший участковый инспектор УВД администрации Советского района г. Минска: Такие встречи у нас еженедельные. Мы проводим встречи как с учащимися, в данном случае средние классы, и со старшими классами, и младшими классами, каждому классу есть что довести, потому что в каждом возрасте есть свои проблемы, которые мы должны озвучить, предупредить и предупредить какие-то негативные события. Ну, дети есть дети, что-то забывают, что-то приходится напоминать им. Поэтому, встречаемся, актуальные вопросы озвучиваем.

Сегодняшняя встреча проходила в нетрадиционной форме. Ребята отвечали на вопросы инспектора по актуальным темам. В преддверии Нового года важным является вопрос использования пиротехнических средств детьми. Инспектор предупреждает о том, какие поступки могут стать преступлениями.

Вячеслав Сайко:

Тема нашего сегодняшнего занятия – профилактика правонарушений и преступлений, правила безопасного поведения в преддверии зимних каникул, с целью предупреждения каких-то противоправных проявлений и профилактики травматизма.

Активно сотрудничают органы и с педагогическим составом. На регулярной основе проводятся беседы.

Вячеслав Сайко:

Каждая наша встреча опять же озвучиваем правила поведения в учебных заведениях, потому что не всегда педагоги справляются с дисциплиной, приходится помогать.

Помогать приходится и родителям, потому что некоторые из них забывают о своих обязанностях по отношению к своим же детям.

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Законом определено, что за невыполнение родителей обязанностей по воспитанию ребенка, повлекшее совершение ребенком преступления либо иного противозаконного деяния, влечёт административную ответственность и родители в качестве наказания должны будут выплачивать штраф до 10 базовых величин, если такая ситуация в семье уже случается дважды, в течение года, в отношении одной и той же семьи, то наказание уже для них будет в виде штрафа до 20 базовых величин.