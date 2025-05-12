Александр Лукашенко поздравил сборную Беларуси по пляжному футболу с серебром чемпионата мира

Сборная Беларуси по пляжному футболу стала вице-чемпионом мира. Данное выступление – самое успешное за многолетнюю историю. С наградами команду поздравил Президент Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ваше серебро с отливом золота! Поздравляю!» – кратко, но емко говорится в поздравлении.

Подопечные Николаса Альварадо держали в игре до последнего. По ходу финала они уступали бразильским соперникам – 1:3. Но нашли в себе силы сравнять цифры на табло. Мы на равных боролись с 15-кратными победителями мундиаля. Судьбу встречи решил один курьезный гол. Времени на то, чтобы отыграться, уже не хватило. Поражение – 3:4. Тем не менее национальная команда по пляжному футболу стала первой командой в суверенной истории страны, которая вышла в финал чемпионата мира.

