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Александр Лукашенко поздравил сборную Беларуси по пляжному футболу с серебром чемпионата мира

12 мая 2025 06:26
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Сборная Беларуси по пляжному футболу стала вице-чемпионом мира. Данное выступление – самое успешное за многолетнюю историю. С наградами команду поздравил Президент Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил сборную Беларуси по пляжному футболу с серебром чемпионата мира-2

«Ваше серебро с отливом золота! Поздравляю!» – кратко, но емко говорится в поздравлении.

Подопечные Николаса Альварадо держали в игре до последнего. По ходу финала они уступали бразильским соперникам – 1:3. Но нашли в себе силы сравнять цифры на табло. Мы на равных боролись с 15-кратными победителями мундиаля. Судьбу встречи решил один курьезный гол. Времени на то, чтобы отыграться, уже не хватило. Поражение – 3:4. Тем не менее национальная команда по пляжному футболу стала первой командой в суверенной истории страны, которая вышла в финал чемпионата мира.
 

Александр Лукашенко поздравил сборную Беларуси по пляжному футболу с серебром чемпионата мира-4

По итогам турнира белорусы забрали два личных приза. Игорь Бриштель второй год подряд стал лучшим бомбардиром турнира. В его активе 11 голов. А Михаил Августов признан самым ценным вратарем. Наши пляжники навсегда вписали себя в летопись не только белорусского, но мирового спорта

# Александр Лукашенко # Спортивные соревнования

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