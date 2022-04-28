«Развивает речь, память, внимание, мышление». С чем поможет справиться песочная терапия?

Песочная терапия – это способ разрешения внутренних психологических конфликтов. Основные ее атрибуты – юнгианская песочница, а также сертифицированный песок, вода и большое количество разных фигурок, которые отражают объекты реального мира.

Александра Морозова, клинический психолог, педагог-психолог:

Что нам дает песочная терапия? Мы можем представить в образах то, что волнует и объективно происходит с человеком в его внешнем и внутреннем мире. Благодаря песочной терапии у нас есть возможность актуализировать врожденные ресурсы самоисцеления: когда мы сталкиваемся с нашими вытесненными, подавленными эмоциями и переживаниями личного бессознательного и включаем это в наше сознание. В момент исследования внутреннего мира человек превращает свои переживания и опыт в зримые и осязаемые образы. Они дают чувство успокоения, определенности и уверенности. Опытный психолог может не только правильно оценить и проанализировать картины и образы, созданные из песка, но и увидеть существующую проблему, корректно направить человека на путь к ее решению.

Александра Морозова:

Песочная терапия – это важный инструмент в диагностике и психо-профилактике. Также оказывает коррекционно-развивающие воздействие и терапевтическое. К примеру, в работе с детьми песочная терапия развивает речь, память, внимание, мышление, навыки самоконтроля и саморегуляции. Актуальная проблема в наши дни – изучение эмоциональной сферы детей. И здесь песочная терапия поможет решить ряд вопросов.