«Развивает речь, память, внимание, мышление». С чем поможет справиться песочная терапия?

Песочная терапия – это способ разрешения внутренних психологических конфликтов. Основные ее атрибуты – юнгианская песочница, а также сертифицированный песок, вода и большое количество разных фигурок, которые отражают объекты реального мира.
Песочная терапия – это способ разрешения внутренних психологических конфликтов. Основные ее атрибуты – юнгианская песочница, а также сертифицированный песок, вода и большое количество разных фигурок, которые отражают объекты реального мира.
Александра Морозова, клинический психолог, педагог-психолог:
Что нам дает песочная терапия? Мы можем представить в образах то, что волнует и объективно происходит с человеком в его внешнем и внутреннем мире. Благодаря песочной терапии у нас есть возможность актуализировать врожденные ресурсы самоисцеления: когда мы сталкиваемся с нашими вытесненными, подавленными эмоциями и переживаниями личного бессознательного и включаем это в наше сознание.
В момент исследования внутреннего мира человек превращает свои переживания и опыт в зримые и осязаемые образы. Они дают чувство успокоения, определенности и уверенности. Опытный психолог может не только правильно оценить и проанализировать картины и образы, созданные из песка, но и увидеть существующую проблему, корректно направить человека на путь к ее решению.
Александра Морозова:
Песочная терапия – это важный инструмент в диагностике и психо-профилактике. Также оказывает коррекционно-развивающие воздействие и терапевтическое. К примеру, в работе с детьми песочная терапия развивает речь, память, внимание, мышление, навыки самоконтроля и саморегуляции.
Актуальная проблема в наши дни – изучение эмоциональной сферы детей. И здесь песочная терапия поможет решить ряд вопросов.
Александра Морозова:
Если говорить о показаниях песочной терапии для детей, то это невротические нарушения, тики, анурез, заикания, стрессовая ситуация, изменение обстановки в семье, развод родителей. При работе с детьми есть особенности касаемо возраста, а в работе со взрослыми меньше ограничений. Среди показаний к песочной терапии для взрослых – это депрессии, тревожность, чувство одиночества, трудности самореализации, принятия решений.
В игре исключены ошибки. Каждый играет так, как ему хочется, поэтому поводов для расстройства нет. Творить собственный мир получается не у всех. Здесь важно свободное, безопасное пространство для самовыражения.
Александра Морозова:
Песочная терапия еще показана при психотравмирующих ситуациях, при переживании экзистенциальных и возрастных кризисов. При работе с песочной терапией для начала мы предлагаем клиенту выбрать те фигуры, которые его пугают, и те, которые ему нравятся. Все выбранные фигуры мы просим разместить в песочнице. У Карла Густава Юнга есть очень красивая фраза: «Часто руки знают, как распутать то, над чем тщетно бьется разум».