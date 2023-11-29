Развитие ядерных инфраструктур стран СНГ обсуждают на базе БелАЭС

Самый масштабный и высокотехнологичный союзный проект – конечно БелАЭС. Сегодня уже к нам приезжают, чтобы перенять опыт и познакомиться с работой атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Островецком районе проходит заседание Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. На площадку БелАЭС съехались представители министерств энергетики, природных ресурсов и охраны окружающей среды, ученые, а также специалисты госкорпорации «Росатом». Обсуждают программу по развитию национальных ядерных инфраструктур стран СНГ. Рассматривают перспективные проекты в области применения атомной энергии в мирных целях. А также прорабатывают возможности сотрудничества. В приоритете – повышение энергической безопасности. А также экономическая и экологическая составляющие. Странам СНГ интересен наш опыт по использованию мирного атома.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:

Рассматриваем межстрановые вопросы использования мирного атома. И создаем соответствующую базу, чтобы она была единообразная во всех странах. Это нормативная база. Вопросы с радиоактивными отходами даже там, где нет атомных станций, но радиоактивные отходы все равно есть.

Атомная энергетика – это большое поле деятельности для ученых. С открытием БелАЭС объем этой работы только увеличивается. Это и использование электричества, и проект ядерной медицины, и электротранспорт. К слову, второй энергоблок БелАЭС работает без замечаний. В середине декабря после планового ремонта в работу включится и первый.