Разъяснения условий предоставления гражданам льготных кредитов на строительство жилья минчане смогут получить по телефону

В администрациях районов и в комитете жилищной политики Мингорисполкома будут организованы ежедневные прямые телефонные линии.



Право на господдержку при строительстве сохраняется, в частности, для многодетных семей, также для живущих в общежитиях не менее 10 лет и не имеющих собственного жилья и когда помещение признано непригодным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Максимальный размер льготных кредитов не должен превышать 90% стоимости строительства жилья, для многодетных – 100%. Следует отметить, что для многодетных семей, имеющих троих детей, государство будет гасить кредит в размере 75%. А для семей, имеющих 4 и более детей, – 100%.