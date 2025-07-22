«Разновидность летних видов спорта» – о хоккее на траве поговорили с главным тренером женской сборной
В руках клюшка, но вместо шайбы мяч. А ледовую арену заменяет поле. В Беларуси набирает популярность хоккей на траве. Он очень напоминает классический вариант спорта, но это только на первый взгляд. Кристина Попкова хоккей на траве решила попробовать из интереса и начала делать успехи. Уже больше 20 лет не представляет свой день без тренировок.
Кристина Попкова, игрок женской сборной Беларуси по хоккею на траве:
Пришли в школу, делать набор. Мне стало интересно, что это за вид спорта, потому что о нем я совсем ничего не знала. Приехали развивать этот вид спорта, приглашали детей попробовать. Вот я здесь и осталась. Я до этого занималась танцами. Я ходила, училась на фортепиано играть в музыкальную школу, кукольный театр. Больше всего меня привлек хоккей на траве. Я здесь и осталась. Очень интересно. Заманил он меня.
О хоккее на траве в белорусской столице впервые заговорили в 1978 году. Тогда мужская сборная хорошо проявила себя на первенстве Беларуси. Это было только начало побед. Сейчас этот спорт активно развивается практически во всех регионах Беларуси.
Дмитрий Жуковский, главный тренер женской сборной Беларуси по хоккею на траве:
От классического хоккея в первую очередь отличается то, что это разновидность летних видов спорта. Поле, естественно, размером больше. Играется на искусственном покрытии, никакого льда. Клюшки, естественно, тоже не похожи на клюшки хоккея шайбой. Самое основное отличие то, что в нашем хоккее игроки играют только одной стороной клюшки.
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