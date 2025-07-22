«Разновидность летних видов спорта» – о хоккее на траве поговорили с главным тренером женской сборной

В руках клюшка, но вместо шайбы мяч. А ледовую арену заменяет поле. В Беларуси набирает популярность хоккей на траве. Он очень напоминает классический вариант спорта, но это только на первый взгляд. Кристина Попкова хоккей на траве решила попробовать из интереса и начала делать успехи. Уже больше 20 лет не представляет свой день без тренировок.

Кристина Попкова, игрок женской сборной Беларуси по хоккею на траве:

Пришли в школу, делать набор. Мне стало интересно, что это за вид спорта, потому что о нем я совсем ничего не знала. Приехали развивать этот вид спорта, приглашали детей попробовать. Вот я здесь и осталась. Я до этого занималась танцами. Я ходила, училась на фортепиано играть в музыкальную школу, кукольный театр. Больше всего меня привлек хоккей на траве. Я здесь и осталась. Очень интересно. Заманил он меня.

О хоккее на траве в белорусской столице впервые заговорили в 1978 году. Тогда мужская сборная хорошо проявила себя на первенстве Беларуси. Это было только начало побед. Сейчас этот спорт активно развивается практически во всех регионах Беларуси.