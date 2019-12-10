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Растения для дома и офиса: какие можно держать, а какие не стоит

10 декабря 2019 09:11
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Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, но только днем, а ночью начинается обратный процесс. Это может приводить к бессоннице. Также не стоит забывать, что некоторые комнатные растения ядовитые.

Растения для дома и офиса: какие можно держать, а какие не стоит-1

Екатерина Кандруцкая, флорист:
Это диффенбахия и монстеры, которые могут при повреждении ствола выделять млечный сок, который содержит ядовитые вещества.

Растения для дома и офиса: какие можно держать, а какие не стоит-4

Психологи считают, что цветы влияют не только на организм, но и на душевное состояние человека.

Екатерина Кандруцкая:
Мы рекомендуем, например, у себя в спальне размещать такие растения, как пальмы, сейчас очень популярна ховея, она очень неприхотливая и хорошо очищает воздух. Очень хорошо подходят драцены и фикусы. Для создания такой медитативной атмосферы у себя в помещении очень здорово разместить бонсай и любоваться им.

Растения для дома и офиса: какие можно держать, а какие не стоит-7

Есть и свой топ-список для офисного озеленения: долларовое дерево, кактусы, суккуленты помогут сконцентрироваться на деле и достигнуть поставленных целей.

Растения для дома и офиса: какие можно держать, а какие не стоит-10

Екатерина Кандруцкая:
Среди них два цветущих растения. Спатифиллум, так называемое женское счастье, цветет белыми красивыми цветами и антуриум – это мужское счастье, который цветет красными цветами.

Растения для дома и офиса: какие можно держать, а какие не стоит-13

Для тех, кому не хватает драйва в собственном жилище, хищные растения – отличный и полезный вариант.

Екатерина Кандруцкая:
Если у вас много мух и мошек дома, то это растение именно для вас. При попадании насекомых на чувствительные щетинки захлопывается эта розетка и муха попадает в такую оболочку.

Растения для дома и офиса: какие можно держать, а какие не стоит-16

# Растения и цветы # общество # Екатерина Кандруцкая # Фотофакт # растения

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