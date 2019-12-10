Растения для дома и офиса: какие можно держать, а какие не стоит

Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, но только днем, а ночью начинается обратный процесс. Это может приводить к бессоннице. Также не стоит забывать, что некоторые комнатные растения ядовитые.

Екатерина Кандруцкая, флорист: Это диффенбахия и монстеры, которые могут при повреждении ствола выделять млечный сок, который содержит ядовитые вещества.

Психологи считают, что цветы влияют не только на организм, но и на душевное состояние человека.

Екатерина Кандруцкая:

Мы рекомендуем, например, у себя в спальне размещать такие растения, как пальмы, сейчас очень популярна ховея, она очень неприхотливая и хорошо очищает воздух. Очень хорошо подходят драцены и фикусы. Для создания такой медитативной атмосферы у себя в помещении очень здорово разместить бонсай и любоваться им.