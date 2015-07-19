Расследование СТВ: где и за сколько можно купить спиртное ночью в Минске

Новости Беларуси. Уже месяц как в минских магазинах запрещено продавать алкоголь после 22.00. Решение в первую очередь направлено против тех, кто просто не способен контролировать употребление спиртного. Статистика свидетельствует, что каждое третье преступление в Минске совершается по вине алкоголя. Первые официальные итоги эффективности предпринятой меры планируют подвести осенью.

Если карета Золушки после 12-ти превращается в тыкву, то алкоголь в магазинах Минска после 10-ти — в запретный плод.

Но многим, конечно, не до смеха. Стоп-линия и досадное «кто не успел, тот опоздал» может накрыть и на кассе. Вот они, несостоявшиеся покупки: казалось бы, в том месте, но уже не в то время.

Давайте разбираться, неужто так назрело резонансное ограничение.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Минского городского исполнительного комитета:

Ограничение продажи алкогольных напитков до 22.00 больше направлено на снижение населением потребления алкогольных напитков и пива. В ночное время востребованность обычно у тех, кому не хватило, оно может оказаться и лишним.

Как аукнется то самое лишнее, порой лучше и не знать. Нередко именно зеленый змей становится катализатором преступлений, в том числе и тяжких. И поэтому неслучайно инициатором ограничительной меры стала столичная милиция, которая суровой статистикой доказала, что криминогенную ситуацию усугубляет ночная продажа алкоголя. Кстати, двумя годами ранее на такой шаг пошли в Минской области.

Виталий Козлов, заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Минского областного исполнительного комитета:

С момента принятия ограничения, действительно, количество и удельный вес в общем массиве преступлений на территории Минской области значительно уменьшился. Постепенно, начиная с 2013 года, это была половина, в 2014 — 47%, то в этом году 40% всех преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Конечно же, нельзя сказать однозначно, что только ограничительные меры повлияли на то, что меньше стало совершаться преступлений в пьяном виде. Это комплекс мероприятий.

Конечно, после ввода подобных ограничений нужно держать ухо в остро. Спрос рождает предложение. Уже нелегальное. Если снова обратиться к опыту Минщины, то там значительно усилили контроль за теневым оборотом алкоголя. Вот, кстати, на этих кадрах довольно крупный подпольный самогонный завод. Его областные оперативники обнаружили в середине июня. Улов, конечно, весомый, но вес, да и работу, прибавляют ночные торговцы градусом. А мы снова вернемся в столицу. До 22.00 — далеко, но этот ценитель крепкого и за пять минут «до…» едва ли побежит в магазин.

На временные ограничения, да и на ограничения в общем, Георгий Викторович смотрит с улыбкою. Его день начинается с полутора литров бюджетного бордо и заканчивается не менее весело. Этот бульварный завсегдатай всегда найдет где, с кем и во сколько. Даже если в магазине дадут отворот-поворот.

Георгий Викторович:

Это они ввели для себя, кто захочет выпить – тот все равно найдет. И я куплю!

Пароли-явки наш герой так и не сдаст, но намекнет, есть проверенные друзья, которые всегда помогут. Впрочем, у съемочной группы СТВ свой план.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Для проведения нашего эксперимента мы выбрали особый день, а точнее, вечер. Вечер пятницы. В это сакральное время не пустуют не только бары, но и лавочки в темных аллеях. Пятницу принято отмечать как праздник, и алкоголь в этот день — товар довольно ходовой. Но где купить, когда время истекло? Это мы собираемся проверить на себе.

Наша первая остановка — круглосуточный киоск. Там алкоголь уже не продают, зато вокруг выстроились «потенциальные продавцы».

На следующий пункт мы отправились с оперативной группой. Это одна из популярных стоянок такси, но за определенную сумму некоторые водители готовы расширить сферу услуг.

Бутылка водки здесь по цене в два раза выше магазинной, но сейчас не об этом. Минута ожидания — и наш таксист передает товар, но сделка принимает неожиданный оборот. В ход идет милицейская корочка.

Следующая точка — точка уже на сленге. Почти три часа утра, но здесь не до сна. Продавец то и дело совершает пробежки к тайнику. Идем на контрольную закупку.

Вместе с продавцом отправляемся за товаром. Подробности бизнеса он расскажет в РУВД. Кстати, в машине-тайнике оперативники найдут около 80 литров напитков разной крепости. Но перед этим мы сами сможем убедиться, каков спрос.

Есть еще одно место, где предлагают алкоголь ночью. Объявления о доставке горячительного в любое время можно в два счета найти в тематических группах соцсетей. Предложения виртуальные — товар вполне реальный. С одним из таких теневых продавцов мы встретились в парке Горького. По этическим причинам, голос нашего героя изменен.

Продает алкоголь ночью:

Могу сказать с уверенностью, что конкуренция сейчас очень серьезная в этом плане. Людей, которые продают, достаточно много. Людей, которые покупают, их еще больше. В среднем в будний день за ночь с легкостью с доставкой продается около 20 единиц.

Так сколько правил можно обойти и существует ли альтернатива запретам? С пресловутым «кто ищет…» бороться непросто, может, стоит сделать так, чтобы поводов искать не было по другим причинам?

Занятия в зале, по сути, та же зависимость. Только в хорошем смысле. За год Женя не только смог подтянуться, но и бросил курить. Про алкоголь – и речи нет. На тренировки спортсмен-любитель приходит три раза в неделю. После работы на заводе. Там для сотрудников сделали здоровый бонус, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Демотченко, директор физкультурно-оздоровительного комплекса:

Самое главное – материальное стимулирование. Благодаря профсоюзной организации нашего завода, у нас на заводе введена 50-процентная скидка для сотрудников на посещение тренажерного зала.

Разумеется, тех, кто уже в плену у градуса — в зал не загонишь никакими бонусами, но, кто мешает работать на опережение?