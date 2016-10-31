Рассказы писателя-фантаста Андрея Диченко изучают в колледже США

«Семен почувствовал, как кожа его превращается в ржавчину и на молекулярном уровне он становится единым целым со своей новообретенной спутницей. Вскоре их тела окончательно слились в начальное вещество на дне которой находилось планетарное ядро, представленное душой всего живого на Земле».

Обрывки грустных размышлений, каскады психоделических видений, – все слилось воедино в мрачной прозе писателя-фантаста Андрея Диченко. Молодой человек родился в Калининграде, но живет и работает в Минске, совмещая профессию журналиста с литературным творчеством. А когда-то в школьные годы, Андрей себе и представить не мог, что его рассказы войдут в учебную программу высших учебных заведений США.

Первая проба пера началась со стихов. А уже после, поступив на исторический факультет педуниверситета, Андрей из обычного школьника перерос в студента с высоким средним баллом. Тут и захотелось попробовать себя уже в больших литературных формах.

Если раньше Андрей пытался писать строго по канону, то после публикации первой книги, понял, что творить надо так, как велит тебе твое бессознательное.

Андрей утверждает, что пишет в жанре метафизического реализма или попросту фантастики. Сам автор судит себя строго: читать его произведения не просто. А историю попадания его рассказов в программу американского колледжа считает случайностью, а не закономерностью: Диченко показал свои тексты американской переводчице и не прогадал.

Так, несколько рассказов из электронной книги «Ты-меня» вошли в обязательную программу американского колледжа в разделе «русская и восточноевропейская научная фантастика». А свои идеи автор черпает из реальной жизни и вдохновляется природой.

Сегодня издано уже 4 книги, идет работа над повестью. А дальше в планах у Диченко –заняться документальной прозой.