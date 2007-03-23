Расскажи о встрече с заморской птицей

Беларусь включена в Международную природоохранную ассоциацию "Биртлайф". Ее задача - сбор данных о мигрирующих птицах, которые возвращаются в Европу с зимовки. Участие в такой работе могут принять все желающие. Необходимо просто сообщить о первой в нынешнем году встрече с белыми аистами, деревенскими ласточками, кукушками и стрижами в Общество Охраны птиц Беларуси либо в эту ассоциацию. Полученные сведения будут размещены на виртуальной карте Европы. Примечательно, что по количеству респондентов наша страна находится на 6-м месте, оставив позади более 30 стран.