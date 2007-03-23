Патриотическая молодежь пришла на экскурсию в парламент

Активисты БРСМ и молодые депутаты - члены этой организации - 23 марта встречаются с депутатами обеих палат белорусского парламента. Молодых людей ознакомят с историей белорусского парламентаризма и работой депутатского корпуса. Такая учёба уже стала традиционной: актив БРСМ систематически проходит обучение на курсах повышения квалификации в Институте высших управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Напомним, что по итогам выборов в местные Советы депутатов 25-го созыва около полутора тысяч членов БРСМ стали депутатами разных уровней.