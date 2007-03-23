Синоптики мира отмечают свой профессиональный праздник

23 марта отмечается Всемирный метеорологический день - профессиональный праздник синоптиков всех стран.

И хотя Международная метеорологическая организация существовала уже в 1873 году, в качестве специализированного учреждения ООН она была утверждена 23 марта 1950 года и стала называться Всемирной метеорологической организацией. Основная цель её деятельности - международное сотрудничество в создании сети метеостанций и оказание содействия по применению метеорологии в авиации, морской навигации, сельском хозяйстве и других областях жизнедеятельности человека.

В нынешнем году метеорологический день проходит под девизом "Полярная метеорология: понимание глобальных последствий". С 1958 года Беларусь входит в организацию, а метеонаблюдения в стране проводятся с начала XIX столетия. Первая метеостанция была создана в Могилеве в 1808 году, в 1846 году - в Минске.