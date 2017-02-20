Распределили в другой город: должен ли наниматель оплатить переезд?

Новости Беларуси. По Трудовому кодексу, выпускникам, которым место работы предоставляется в другом городе, возмещается стоимость проезда и расходы на переезд. Если, к примеру, выпускник учился в Минске, а его распределили в Брест, он имеет право компенсировать затраты, связанные с переездом? Об этом рассказали во время «Открытого разговора» на СТВ.

Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Здесь, наверное, начинать надо с того, где он жил постоянно.

Время учёбы – это временное проживание в этой местности.

Поэтому, если он жил в Бресте и вернулся после учёбы в Брест, то оплачивать дорогу не будут. Если же он, действительно, проживал в какой-то другой местности, потом учился в Минске и поехал по распределению в Брест, то, да – будет компенсация.

А куда нужно обратиться, чтобы получить эту выплату?

Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

К нанимателю.

Иван Ципко, правовой инспектор Совета Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:

Это – статья Трудового кодекса и все обязательства принимает на себя наниматель.

В связи с переездом – это не в тот же день и не в тот же месяц. То есть, это в течение какого-то периода. И работник должен обратиться к нанимателю для того, чтобы он компенсировал вот эти расходы по переезду.