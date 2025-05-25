Азарёнок: враги рассчитывали схватить молодые души – не бывать этому, их встретит «Молодая гвардия»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Отсалютовали День пионерии. Отзвенели последние звонки. Впереди слезы на выпускных и День защиты детей. Вот о них и поговорим сегодня. И повод прекрасный. Год «Молодой гвардии» нашей. И они уже сказали свое слово и рвутся сделать дело.
Незадолго перед смертью маршал Жуков сказал: «Враг больше не пойдет на нас зримо, но следующая война будет страшнее, потому что мы не будем видеть его в лицо и не будет линии фронта». И вот эта война началась. На нас идут сразу несколько групп армий, идут в лоб блицкригом, сокрушая все на своем пути. Они захватили уже полмира и подбираются к нашим детям. Первый клин, первая свинья. Не бронетехника Манштейна. Это либеральная нежить.
Григорий Азаренок:
Это Синтия Никсон. И она говорит: мои дети – трансгендеры, дети моей сестры – трансгендеры, все дети, которых я знаю, – трансгендеры. Да, они хотят залезть вашим чадам под юбки, хотят напичкать их гормонами, хотят изменить их пол и их жизнь. И вот уже мы видим следующее.
Григорий Азаренок:
Папаша-блогер призывает нас порадоваться тому, что его 10-летний сын-трансгендер в мини-юбке отправляется на свое первое свидание. С парнем. Вот что хотели сделать с вашими детьми в 2020 году. Они тянут нас в Европу, но посмотрите, какое чудище выступает там в Европарламенте. Оно распекает про выбор, свободный выбор подростков – быть таким, как он. Вы хотите, чтобы у вашей дочки отросла борода? Хотите, чтобы ваш сын надел стринги? Идите туда. Но здесь этому не бывать.
Но идет и другая группа армий – националисты. Фашня. Под красивыми словесами о благе для нации они несут только смерть на черных знаменах. Они хотят забрать ваших детей в новый Гитлерюгенд. И с нашими братьями-украинцами это уже совершили.
Григорий Азаренок:
Чем встретим их всех? Какой дадим отпор? Сдадимся? Разбежимся? Пожжем партбилеты? Отдадим детей на поругание к гомосекам и фашне? Нет! Поднимает знамя «Молодая гвардия».
Они не воспитываются в ненависти, они не ищут врагов, их не учат добиваться успеха. Им говорят: служи, строй, защищай, юный герой. Они ухаживают за своей формой и помогают ближним. Они любят зверей, они растут в коллективе, где все единомышленники. Они идут в свои клубы, как в армию духа. У них нет брендов, зато есть Национальная библиотека. Она стала их домом.
Им не нужны психологи и психологини. У них есть способность терпеть боль и не ныть. Они – молодые наши волчата – сжимают зубы и пробираются к своей мечте, подтягиваются за лучшими. Они не живут в интернете, они живут в своей семье – в военно-патриотических клубах. В «Молодой гвардии» у каждого ребенка куется внутренняя броня. Они умеют жить без всего и верят. Верят в дружбу, в будущее, в страну, в космос, в себя.
Григорий Азаренок:
Они чувствуют Родину не как паспорт, а как мать, как поле, как кровь, песню и долг. И Президента – как отца, защитника, как своего главного командира. Они уже стали лидерами в своих классах и коллективах. Они подтягивают несознательных. Они ядро. Они золотник, который превращает в драгоценность все вокруг.
И чертыхаются враги, сходят с ума, бесятся, верещат, бьются в конвульсиях. Они-то рассчитывали: подохнут последние совки, и мы схватим молодые души. Не бывать этому. Вас встретит «Молодая гвардия». Не успеете до Варшавы тапки собрать. С годовщиной, «Молодая гвардия» внутренних войск. Больше клубов, больше силы, больше ярких глаз!