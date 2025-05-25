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Приехали к нам за стабильностью. Как трудовые мигранты обживаются в Беларуси?

25 мая 2025 18:07
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В Беларуси не только живут, но и работают более 60 000 трудовых мигрантов. Их количество растет – это тренд мировой. Тем более что нет-нет да и да, мы сами организуем вакансии. Сфера услуг, торговля – там место найдется каждому. Каждому, кто готов работать и жить по правилам нашей страны. В противном случае мы обойдемся своими или другими силами.

Как, например, в случае с гражданами Марокко. В Гомеле они учинили уличную драку, которую засняли на камеру, распространили в Сети. Помните, пытались раскрутить, мол, это пакистанцы? Так вот марокканцы. И их выдворили из страны за нарушение закона. Уехали к себе и пакистанцы с афганистанцами – всего 19 человек. Но это уже другая история, которая имела место быть в Мачулищах. В целом ситуация ясна. 

В чужой монастырь со своим уставом не ходят, гласит народная мудрость. К ней в современной Беларуси добавили – «устав монастыря, в который идешь, обязан знать и соблюдать, даже если не разделяешь».

Лукашенко: у нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, ещё не катастрофический. Читайте здесь. 

Президент на неделе подписал указ о повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции. Касается он тех, кто хочет привлечь к работе в Беларуси граждан других государств (за исключением ЕАЭС). То есть наниматель несет ответственность за каждого, кого позвал работать к себе. Вплоть до того, что обязан посещать работников на дому (смотреть, как и чем живут) и тестировать на знание белорусского и русского языка. Этот пункт особенно нравится. Мы же хотим качественного взаимодействия и бесшовной интеграции зарубежных друзей в наше общество. 

Конкретные примеры, когда желание интегрировать и интегрироваться совпадает, расскажет Юлия Мычка.

Приехали к нам за стабильностью. Как трудовые мигранты обживаются в Беларуси? -2

Здравствуйте, транспортная инспекция ведет видеозапись. Работаете на линии?
– Да. 
– Можно ваши документы, пожалуйста. 

Что это? Случайность или тревожные сигналы? В Могилеве на днях транспортная инспекция впервые за год остановила таксиста-мигранта гражданина Туркменистана. Причины отсутствие сертификата об обучении, страховки и опознавательных «шашечек» на крыше. Водитель получил предупреждение, а его работодатель штраф в 300 базовых величин.

Приехали к нам за стабильностью. Как трудовые мигранты обживаются в Беларуси? -4

Максим Лазаренко, заместитель начальника филиала Транспортной инспекции по Могилевской области:
За данное нарушение автомобильный перевозчик и водитель будут привлечены к административной ответственности. По окончании ведения административного процесса документы подготовлены на комиссию, на которой будет рассмотрен вопрос о приостановлении нахождения в реестре как перевозчика, так и водителя транспортного средства.

С ноября прошлого года в Беларуси действует единый реестр перевозчиков. Благодаря ему подавляющее большинство водителей вышло из тени, а число официальных таксистов выросло втрое. В Могилевской области их уже свыше 2000. Но среди них лишь десяток иностранцев: россияне, туркмены и даже итальянец. Почему так мало? Контроль за мигрантами жесткий, а ответственность работодателей прямая. Ошибка в документах или техоснастке штрафы или потеря лицензии.

Приехали к нам за стабильностью. Как трудовые мигранты обживаются в Беларуси? -6

Когда депортация?
Более пяти административных правонарушений. 

В 2024 году иностранные таксисты в Могилеве стали виновниками лишь одного ДТП. Это не удача результат системы. Работодатели теперь вдвойне осторожны, понимая, они в ответе за тех, кого пригласили.

Такие рейды на дорогах страны для транспортной инспекции рутина. Машины без желтых полос или плафона первые кандидаты на проверку. Контроль проходят не только по взмаху жезла тихий рейд в стиле «пассажир-невидимка» раскроет все карты сразу. В случае с мигрантами оценить можно знания и языка, и города.

Приехали к нам за стабильностью. Как трудовые мигранты обживаются в Беларуси? -8

Есть ли среди таксистов в Могилеве трудовые мигранты? Может, кто-то бомбит по серой схеме? Первый взмах жезла и неужели удача? За рулем грузин, но уже с белорусским гражданством.

Приехали к нам за стабильностью. Как трудовые мигранты обживаются в Беларуси? -10

Я с 2000 года в Беларуси. Мне очень нравится Беларусь. Если сказать честно, я убежал из Грузии. Потому что я прошел все войны там, которые были. 

В регионах иностранец в роли водителя пока экзотика.

Приехали к нам за стабильностью. Как трудовые мигранты обживаются в Беларуси? -12

Амос Апануром, житель Могилева:
Из других стран я не вижу. Я пока единственный такой здесь. Я чувствую себя хорошо. С любым белорусом мы всегда найдем общий язык, какие бы ни были обстоятельства, у меня к ним вообще претензий, вопросов нет.

Белорус Амос с нигерийскими корнями для Могилева почти легенда. Живет в Синеокой 35 лет. Жена белоруска. Трое детей. И уже двое внуков. Строитель по профессии, таксист по настроению. Ответ транспортной инспекции «абсолютно чист». И это пример интеграции через ответственность. Страна радушна к тем, кто уважает ее законы. Но беспощадна к тем, кто их игнорирует. И новый указ «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции» продуман до мелочей.

Приехали к нам за стабильностью. Как трудовые мигранты обживаются в Беларуси? -14

Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Миграционная политика в нашем государстве достаточно выверена. И она не создает дополнительные социальные и криминогенные напряженности, в частности этот указ направлен на предупреждение рисков, которые могут возникнуть с учетом нашего опыта трудоустройства иностранцев в этой сфере деятельности.

Далее смотрите в видео.

# Иностранцы в Беларуси

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