Приехали к нам за стабильностью. Как трудовые мигранты обживаются в Беларуси?

В Беларуси не только живут, но и работают более 60 000 трудовых мигрантов. Их количество растет – это тренд мировой. Тем более что нет-нет да и да, мы сами организуем вакансии. Сфера услуг, торговля – там место найдется каждому. Каждому, кто готов работать и жить по правилам нашей страны. В противном случае мы обойдемся своими или другими силами. Как, например, в случае с гражданами Марокко. В Гомеле они учинили уличную драку, которую засняли на камеру, распространили в Сети. Помните, пытались раскрутить, мол, это пакистанцы? Так вот марокканцы. И их выдворили из страны за нарушение закона. Уехали к себе и пакистанцы с афганистанцами – всего 19 человек. Но это уже другая история, которая имела место быть в Мачулищах. В целом ситуация ясна. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, гласит народная мудрость. К ней в современной Беларуси добавили – «устав монастыря, в который идешь, обязан знать и соблюдать, даже если не разделяешь». Лукашенко: у нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, ещё не катастрофический. Читайте здесь. Президент на неделе подписал указ о повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции. Касается он тех, кто хочет привлечь к работе в Беларуси граждан других государств (за исключением ЕАЭС). То есть наниматель несет ответственность за каждого, кого позвал работать к себе. Вплоть до того, что обязан посещать работников на дому (смотреть, как и чем живут) и тестировать на знание белорусского и русского языка. Этот пункт особенно нравится. Мы же хотим качественного взаимодействия и бесшовной интеграции зарубежных друзей в наше общество. Конкретные примеры, когда желание интегрировать и интегрироваться совпадает, расскажет Юлия Мычка.

– Здравствуйте, транспортная инспекция ведет видеозапись. Работаете на линии?

– Да.

– Можно ваши документы, пожалуйста. Что это? Случайность или тревожные сигналы? В Могилеве на днях транспортная инспекция впервые за год остановила таксиста-мигранта – гражданина Туркменистана. Причины – отсутствие сертификата об обучении, страховки и опознавательных «шашечек» на крыше. Водитель получил предупреждение, а его работодатель – штраф в 300 базовых величин.

Максим Лазаренко, заместитель начальника филиала Транспортной инспекции по Могилевской области:

За данное нарушение автомобильный перевозчик и водитель будут привлечены к административной ответственности. По окончании ведения административного процесса документы подготовлены на комиссию, на которой будет рассмотрен вопрос о приостановлении нахождения в реестре как перевозчика, так и водителя транспортного средства. С ноября прошлого года в Беларуси действует единый реестр перевозчиков. Благодаря ему подавляющее большинство водителей вышло из тени, а число официальных таксистов выросло втрое. В Могилевской области их уже свыше 2000. Но среди них лишь десяток иностранцев: россияне, туркмены и даже итальянец. Почему так мало? Контроль за мигрантами – жесткий, а ответственность работодателей – прямая. Ошибка в документах или техоснастке – штрафы или потеря лицензии.

– Когда депортация?

– Более пяти административных правонарушений. В 2024 году иностранные таксисты в Могилеве стали виновниками лишь одного ДТП. Это не удача – результат системы. Работодатели теперь вдвойне осторожны, понимая, они в ответе за тех, кого пригласили. Такие рейды на дорогах страны для транспортной инспекции – рутина. Машины без желтых полос или плафона – первые кандидаты на проверку. Контроль проходят не только по взмаху жезла – тихий рейд в стиле «пассажир-невидимка» раскроет все карты сразу. В случае с мигрантами оценить можно знания и языка, и города.

Есть ли среди таксистов в Могилеве трудовые мигранты? Может, кто-то бомбит по серой схеме? Первый взмах жезла – и неужели удача? За рулем грузин, но уже с белорусским гражданством.

Я с 2000 года в Беларуси. Мне очень нравится Беларусь. Если сказать честно, я убежал из Грузии. Потому что я прошел все войны там, которые были. В регионах иностранец в роли водителя – пока экзотика.

Амос Апануром, житель Могилева:

Из других стран я не вижу. Я пока единственный такой здесь. Я чувствую себя хорошо. С любым белорусом мы всегда найдем общий язык, какие бы ни были обстоятельства, у меня к ним вообще претензий, вопросов нет. Белорус Амос с нигерийскими корнями – для Могилева почти легенда. Живет в Синеокой 35 лет. Жена – белоруска. Трое детей. И уже двое внуков. Строитель по профессии, таксист по настроению. Ответ транспортной инспекции – «абсолютно чист». И это пример интеграции через ответственность. Страна радушна к тем, кто уважает ее законы. Но беспощадна к тем, кто их игнорирует. И новый указ «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции» продуман до мелочей.