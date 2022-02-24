Расчистка лесного массива. В Минской области с помощью беспилотников находят повреждённые деревья

Новости Беларуси. Последствия январской бури должны устранить в лесах Минской области до начала марта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активно ведется расчистка территории и в Столбцовском районе. Работники лесхозов выявляют поврежденные деревья как с помощью наземного патрулирования, так и беспилотных летательных аппаратов. В фокусе внимания не только насаждения, испорченные погодными условиями, но и поврежденные насекомыми.

Степан Явид, главный лесничий Столбцовского лесхоза:

На разработки поврежденных насаждений ветрами привлечена многооперационная техника, 5 единиц, 15 бригад работает на выборочных рубках, по 4 человека в бригаде. Достаточно большие силы сконцентрированы на уборке поврежденных деревьев.