Прямой эфир

Расчистка лесного массива. В Минской области с помощью беспилотников находят повреждённые деревья

24 февраля 2022 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Последствия январской бури должны устранить в лесах Минской области до начала марта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Расчистка лесного массива. В Минской области с помощью беспилотников находят повреждённые деревья -1

Активно ведется расчистка территории и в Столбцовском районе. Работники лесхозов выявляют поврежденные деревья как с помощью наземного патрулирования, так и беспилотных летательных аппаратов. В фокусе внимания не только насаждения, испорченные погодными условиями, но и поврежденные насекомыми.  

Расчистка лесного массива. В Минской области с помощью беспилотников находят повреждённые деревья -4

Степан Явид, главный лесничий Столбцовского лесхоза:  
На разработки поврежденных насаждений ветрами привлечена многооперационная техника, 5 единиц, 15 бригад работает на выборочных рубках, по 4 человека в бригаде. Достаточно большие силы сконцентрированы на уборке поврежденных деревьев.  

Расчистка лесного массива. В Минской области с помощью беспилотников находят повреждённые деревья -7

Вся собранная древесина отправляется в цех переработки, а после – на продажу и изготовление изделий. А вместо пострадавших деревьев появятся новые зеленые насаждения.  

# Государственная лесная политика # общество # Степан Явид # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: в ближайшее время мы примем решение. Сделаем так, как это лучше, и для России, и Беларуси
24 февраля 2022 13:52

Лукашенко: в ближайшее время мы примем решение. Сделаем так, как это лучше, и для России, и Беларуси

Усилена охрана границы Беларуси. В пунктах пропуска проводят дополнительные контрольные мероприятия
24 февраля 2022 13:50

Усилена охрана границы Беларуси. В пунктах пропуска проводят дополнительные контрольные мероприятия

«Решается судьба народа». Волонтёры БРСМ в Минске раздают буклеты с информацией о референдуме
24 февраля 2022 13:36

«Решается судьба народа». Волонтёры БРСМ в Минске раздают буклеты с информацией о референдуме