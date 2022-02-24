«Решается судьба народа». Волонтёры БРСМ в Минске раздают буклеты с информацией о референдуме

Новости Беларуси. О предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию население информируют волонтеры БРСМ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Активисты раздают буклеты, содержащие информацию о дате проведения, а также QR-код, отсканировав который можно попасть на странички общественных объединений и получить ответы на все вопросы. Волонтеры напоминают о правилах участия в голосовании, информируют о том, как найти свой избирательный участок.

Вероника Ташликович, волонтер:

Благодаря тому, что мы раздаем эти листовки, многие люди узнают что-то новое об изменениях в Конституцию. И это помогает им быть осведомленными. Очень важно, чтобы каждый проголосовал.

В проведении референдума обязательно надо участвовать. Потому что я являюсь гражданкой Беларуси. Я считаю, что решается судьба народа. Поэтому принять участие в голосовании, в референдуме я считаю правильным. Я, как положено, 27 числа пойду и проголосую.