Прямой эфир

«Решается судьба народа». Волонтёры БРСМ в Минске раздают буклеты с информацией о референдуме

24 февраля 2022 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию население информируют волонтеры БРСМ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Решается судьба народа». Волонтёры БРСМ в Минске раздают буклеты с информацией о референдуме-1

Активисты раздают буклеты, содержащие информацию о дате проведения, а также QR-код, отсканировав который можно попасть на странички общественных объединений и получить ответы на все вопросы. Волонтеры напоминают о правилах участия в голосовании, информируют о том, как найти свой избирательный участок.  

«Решается судьба народа». Волонтёры БРСМ в Минске раздают буклеты с информацией о референдуме-4

Вероника Ташликович, волонтер:  
Благодаря тому, что мы раздаем эти листовки, многие люди узнают что-то новое об изменениях в Конституцию. И это помогает им быть осведомленными. Очень важно, чтобы каждый проголосовал.  

«Решается судьба народа». Волонтёры БРСМ в Минске раздают буклеты с информацией о референдуме-7

В проведении референдума обязательно надо участвовать. Потому что я являюсь гражданкой Беларуси. Я считаю, что решается судьба народа. Поэтому принять участие в голосовании, в референдуме я считаю правильным. Я, как положено, 27 числа пойду и проголосую.  

«Решается судьба народа». Волонтёры БРСМ в Минске раздают буклеты с информацией о референдуме-10

Каждый день волонтеры БРСМ дежурят в торговых центрах с 17:00 до 20:00. Задействовано 13 локаций.  

# Референдум # общество # Вероника Ташликович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Есть и подлинные пейзажи художников. Чем может удивить историко-этнографический музей в Глубоком?
24 февраля 2022 13:32

Есть и подлинные пейзажи художников. Чем может удивить историко-этнографический музей в Глубоком?

Утеплить балкон снаружи или внутри? Узнали у мастера
24 февраля 2022 13:16

Утеплить балкон снаружи или внутри? Узнали у мастера

«Отличная возможность поучаствовать в будущем страны». Студентка БГУ приняла участие в досрочном голосовании
24 февраля 2022 13:04

«Отличная возможность поучаствовать в будущем страны». Студентка БГУ приняла участие в досрочном голосовании