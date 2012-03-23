Ранняя пташка

Программа "Утро. Студия хорошего настроения" на Столичном телевидении не только одна из самых ранних, но и очень мобильная. Новые ведущие здесь появляются чаще, чем в других проектах. Теперь в кадре работает Вера Каретникова. Параллельно она ведет "Утреннюю@почту" на канале "РТР-Беларусь". Роман с СТВ у Каретниковой начался несколько лет назад:

- Тогда я была соведущей в программе "Шунин и блондинки" про автомобили. Мы с Димой Шуниным рассказывали не только о новинках техники, но и о красивых девушках за рулем. На "РТР-Беларусь" я работаю уже полгода - в паре с хореографом Александром Меженным, в роли белокурой куколки с длинными ресницами, любящей гламур и ничего не понимающей в компьютерном "железе". Этакая блондинка, которую ничего в жизни не интересует, кроме моды, собак и красивых вещей. А в "Утро" на СТВ пришла по кастингу. Было 3 отборочных тура и огромное количество желающих попробовать себя в роли ведущей. Я честно прошла все три этапа, после чего мне перезвонили и сообщили, что я утверждена. И тоже в паре с Меженным.

- Как начинается ваше утро?

- Если не нужно на съемки, то ровно в полвосьмого. Вообще-то я очень люблю поваляться в постели до полудня. Но по каким-то странным для меня причинам в последнее время просыпаюсь, словно по будильнику, в одну и ту же минуту. Готовлю завтрак любимому мужу, потом собаке Ланселоту... И отправляюсь досматривать сны. За исключением тех дней, когда в окно светит солнце.

- Как-то в интервью вы признались: "Не боюсь говорить все, что думаю". Тогда обещайте: будем говорить обо всем откровенно!

- Почему я должна бояться быть искренней? Намного проще и легче жить, говоря людям правду. Одна моя знакомая показала свои новые фотографии и спросила, нравятся ли мне они. Я ответила, что нет. Она обиделась. Но зачем лукавить другу?

- Но ведь иногда приходится говорить "то, что надо"...

- В таких случаях, как в рекламе: "Иногда лучше жевать, чем говорить". Мне кажется, нечестно даже по отношению к самому себе говорить то, чего не думаешь на самом деле. У каждого человека есть свое мнение, которое имеет право на существование. И это так здорово, когда есть возможность его высказывать! Надо быть уверенным в себе и ничего не бояться. У меня только в последнее время появился пробивной лоб. Раньше все пытались навязать мне свою позицию абсолютно во всем. А когда я хотела вставить хоть слово, то на корню обрубали: мол, ты еще молода - ничего не знаешь. Думаю, многие коллеги по музыкальному цеху не могли на тот момент смириться с тем, что я только начала творить и развиваться как самостоятельная творческая единица, а меня уже и на ТВ показывали, и в интернете обсуждали. Недруги вставляли палки в колеса и говорили всякие неприятные вещи, вроде того, что якобы с фигурой у меня проблемы, ресницы и волосы накладные, петь я вовсе не умею, да и вообще песни у меня странные.

- Думаете, все от зависти или что-то из этого - правда?

- На эстраде такое "странное" отношение ко всем, кто пытается встать на ноги и занять свою нишу. В какой-то момент я поняла: надо закрыть глаза на сплетни, никого не слушать и действовать по своей схеме. Так, как мне подсказывает сердце и как я сама считаю нужным. Для меня важнее то, что слушатели "скачивают" мои песни в огромном количестве, интересуются, где и когда можно меня увидеть и услышать. Спрашивают, не могла бы я позаниматься вокалом с юными дарованиями.

- Вера, вы производите впечатление жизнерадостного человека. Бывают в вашей жизни черные полосы?

- Относительно недавно у меня была сильная депрессия, которая мешала собраться с мыслями... Из-за сложных отношений с Сергеем, который спустя два года отношений стал-таки моим мужем. Мы очень долго притирались друг к другу. Он не мог смириться с тем, что я - творческий человек, всегда на виду, что у меня работа днем и ночью и я не всегда могу быть рядом. Но время все расставило по своим местам. А муж помог привести мои несобранные мысли в порядок.

- Как ему это удалось?

- Он всегда знает, как и когда поддержать нужным словом. Умеет слушать и слышать. Знает, когда смолчать. Если я в истеричном состоянии, то спокойно берет за руку - и я успокаиваюсь. Когда у тебя есть такой человек-стена, то понимаешь, что все будет в порядке.

- В 2004 году на межвузовском конкурсе грации и артистического мастерства "Королева Весна" вы заняли первое место. Потом почти дошли до финала российского "Народного артиста". Но почему не стали фотомоделью, не влились в российскую эстраду?

- Было предложение от Кима Брейтбурга поработать совместно. Но я не хваталась за возможности и шансы. Слишком юной была, неопытной. Вернувшись в Минск, слышала от некоторых продюсеров, вот, мол, глупая девочка, не воспользовалась своей популярностью в России и упустила шанс. Но пусть бы минские "спецы" хоть что-то сами предложили! У нас многие любят поучать.

- Как победительница конкурса красоты скажите, внешность - это главное или второстепенное для вас в другом человеке?

- Я в каждом нахожу какую-то изюминку. Для меня не существует идеалов и параметров. Если у человека добрая душа, то это проявляется по искринке в глазах. Нельзя судить кого-то только по внешнему виду. Да и красота иногда создается при помощи хорошей косметики, а от природы, может быть, у человека не такая уж и безупречная внешность. Когда есть деньги, можно ходить по салонам и искусственно себя улучшать. Но душу-то не улучшишь никакими spa-процедурами и масками. Я несколько лет назад думала изменить форму носа и даже шеи. А теперь, наоборот, ценю свои маленькие "погрешности".

- Что в вашем понимании хит: то, что крутят на радио или поют во дворах?

- Ни то ни другое. Хит - это музыка, которую исполняют через много лет после ее появления в эфире. Новую композицию можно грамотно распиарить, круглосуточно крутить на радиостанциях, заплатив всем подряд. Но, взлетев на верх чартов, эта композиция так же быстро и опустится, едва закончится денежная подпитка. Хитами становятся песни, которые берут за душу, которые созвучны переживаниям тысяч, миллионов людей.

- Сколько ваших песен крутится на радио?

- Мои песни включены в сборники современных популярных композиций, крутят российские и балтийские радиостанции. Недавно записала вместе с группой Litesound песни "Ночь из манги" и "Не рыжая".

- Вы любите популярность или прячетесь за черные очки, выходя из дому?

- Поклонники дают стимул работать и двигаться дальше. Ведь если твое творчество интересно только тебе, зачем тогда им заниматься? Оно должно быть востребованно. А популярность - результат того, что ты работаешь не зря. Но я не светская львица. Мне приятнее в студии писать песню или готовить на кухне очередной шедевральный тортик, чем участвовать в гламурно-кукольной жизни так называемых селебрити. Признаюсь, до сих пор непривычно, когда в поликлинике, на улице или в книжном магазине у меня просят автограф.

- А к "желтой" прессе как относитесь?

- А разве она у нас есть? Впрочем, я не стесняюсь выкладывать в социальных сетях фото из реальной жизни - без макияжа или из отпуска. Поклонникам интереснее общаться со мной как с обычным человеком, чем как с загримированной телеперсоной. Хотя сама я хотела бы поиграть в папарацци и подкараулить кого-то из звезд в пикантной ситуации.

Виктор Корбут, «СБ. Беларусь сегодня»