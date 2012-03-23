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Телепроект, который требует продолжения

23 марта 2012 11:49
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На СТВ весну встречают новым проектом — «Все девушки — цветы». В видеороликах снялись ведущие телеканала в образах, которые им придумали дизайнеры и стилисты Анна Драгоценная, Яважина Миклашевич, Ольга Радецкая, Татьяна Стаселович.

Ведущим Ирине Хануник–Ромбальской, Ольге Бурлаковой, Ольге Сахаровой и другим подобрали цветки, которые лучше всего гармонируют с их лицами и личностями. Пресс–секретарь СТВ Анастасия Савицкая советует мужской аудитории телеканала продолжить проект в своих семьях: «Пусть прекрасные телевизионные леди вдохновят вас чаще дарить цветы и красивые наряды своим любимым женщинам!»

Виктор Андреев, Антон Дулинец, «СБ. Беларусь сегодня»

# общество

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