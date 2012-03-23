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Причина смерти Уитни Хьюстон: утопление в ванной

23 марта 2012 08:58
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Стали известны результаты полицейского расследования смерти Уитни Хьюстон. Выяснилось, что непосредственной причиной смерти певицы стало утопление, а косвенными - атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина (Уитни Хьюстон была хронической кокаинисткой). Среди других препаратов, обнаруженных в её крови, были названы марихуана, успокаивающее (мышечный релаксант) и антиаллергенный препарат.

Смерть певицы классифицирована как «несчастный случай».

Поп-дива скончалась 11 февраля в Лос-Анджелесе в 48 лет.

# Звезды

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