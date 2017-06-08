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Радовались мамам, когда они были дома: воспоминания дочери заключенной Акмолинского лагеря жён изменников родины

08 июня 2017 16:34
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Новости Беларуси. И возвращаясь к встрече Президентов Беларуси и Казахстана. Как мы уже рассказывали,

Александр Лукашенко передал Нурсултану Назарбаеву копии архивных документов органов госбезопасности нашей страны,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Радовались мамам, когда они были дома: воспоминания дочери заключенной Акмолинского лагеря жён изменников родины -1

Это дела 63 белорусок, которые были репрессированы в Акмолинский лагерь жён изменников родины. Эксперты отмечают, что эти документы важны в историческом плане.

Их ценность возрастает ещё и потому, что многие не знали точно, что случилось с их родственниками.

О том, что жизнь не ограничивается колючей проволокой, маленькая Майя не могла знать даже теоретически.

Совсем младенцем, за пазухой у матери - она попала в Казахстан.

Ее маму репрессировали в Акмолинский лагерь жен изменников родины.

АЛЖИР – так называли его узницы.  

Радовались мамам, когда они были дома: воспоминания дочери заключенной Акмолинского лагеря жён изменников родины -4

Майя Кляшторная, дочь заключенной Акмолинского лагеря жён изменников родины:
Видели мам, радовались им, когда они были дома. На головах у них были всегда пелёнки. Так сушили детские пелёнки.

АЛЖИР организовали в конце 30. Это был особый лагерь.

Более 18 тысяч женщин прошли этапом, а около 8 тысяч узниц отбывали здесь срок от звонка до звонка.

Женщины сами строили себе бараки, спали практически на голой земле. Зимой температура в землянках не поднималась выше 8 градусов. От рассказа Маий Тодоровны и сегодня мурашки по коже.

Но она, похоже, больше взволнованна не воспоминаниями, а этими документами. Дело своей матери открывает впервые.

Радовались мамам, когда они были дома: воспоминания дочери заключенной Акмолинского лагеря жён изменников родины -7

Комитет госбезопасности Беларуси решил передать Казахстану документы 63 репрессированных женщин.

Их дела представляют не только историческую и научную ценность. Возможно, для некоторых это единственный шанс  узнать историю своей семьи. 

Юрий Зверев, сотрудник центрального архива Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Родственники многих из них живы. Кто-то знал, что родственники были в местах заключения, кто-то не знал об этом. Документы, которые были выявлены, в архивах органов государственной безопасности, они были заведены на жен изменников родины по такой статье.

По ней предполагался срок от 5 до 8 лет.

Женщин привозили в АЛЖИР со всех концов большой страны. Сейчас это граждане разных национальностей.

В наше время важно почтить память всех пострадавших людей.

Радовались мамам, когда они были дома: воспоминания дочери заключенной Акмолинского лагеря жён изменников родины -10

Павел Якубович, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Все это обращено к молодому поколению. Чтобы знали, что пришлось пережить предыдущим поколениям.

Были страницы, которые скрывать нельзя.

Хорошо, что сейчас это делается в том объеме, так эмоционально, на таком уровне правды, открытости.

Историки до сих пор не знают, сколько детей находилось в поселке Пионерский, расположенный на территории лагеря. Много документов было уничтожено в советское время. Одним словом, в нашей истории еще много белых пятен, восстановить которые можно и нужно только общими усилиями.

# общество # История # Фотофакт # Павел Якубович # Юрий Зверев # Майя Кляшторная

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