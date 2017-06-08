Радовались мамам, когда они были дома, на головах у них были пелёнки: воспоминания дочери заключенной Акмолинского лагеря жён изменников родины

Новости Беларуси. И возвращаясь к встрече Президентов Беларуси и Казахстана. Как мы уже рассказывали, Александр Лукашенко передал Нурсултану Назарбаеву копии архивных документов органов госбезопасности нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Это дела 63 белорусок, которые были репрессированы в Акмолинский лагерь жён изменников родины. Эксперты отмечают, что эти документы важны в историческом плане.

Их ценность возрастает ещё и потому, что многие не знали точно, что случилось с их родственниками. О том, что жизнь не ограничивается колючей проволокой, маленькая Майя не могла знать даже теоретически. Совсем младенцем, за пазухой у матери - она попала в Казахстан. Ее маму репрессировали в Акмолинский лагерь жен изменников родины. АЛЖИР – так называли его узницы.

Майя Кляшторная, дочь заключенной Акмолинского лагеря жён изменников родины:

Видели мам, радовались им, когда они были дома. На головах у них были всегда пелёнки. Так сушили детские пелёнки.

АЛЖИР организовали в конце 30. Это был особый лагерь. Более 18 тысяч женщин прошли этапом, а около 8 тысяч узниц отбывали здесь срок от звонка до звонка. Женщины сами строили себе бараки, спали практически на голой земле. Зимой температура в землянках не поднималась выше 8 градусов. От рассказа Маий Тодоровны и сегодня мурашки по коже. Но она, похоже, больше взволнованна не воспоминаниями, а этими документами. Дело своей матери открывает впервые.

Комитет госбезопасности Беларуси решил передать Казахстану документы 63 репрессированных женщин. Их дела представляют не только историческую и научную ценность. Возможно, для некоторых это единственный шанс узнать историю своей семьи. Юрий Зверев, сотрудник центрального архива Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Родственники многих из них живы. Кто-то знал, что родственники были в местах заключения, кто-то не знал об этом. Документы, которые были выявлены, в архивах органов государственной безопасности, они были заведены на жен изменников родины по такой статье. По ней предполагался срок от 5 до 8 лет. Женщин привозили в АЛЖИР со всех концов большой страны. Сейчас это граждане разных национальностей. В наше время важно почтить память всех пострадавших людей.

Павел Якубович, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Все это обращено к молодому поколению. Чтобы знали, что пришлось пережить предыдущим поколениям.