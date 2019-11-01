Работать могли только жены почтовых чиновников. История телеграфа в Беларуси

Аппараты Морзе используются до сих пор. Правда, исключительно в обучающих целях. Но в XIX веке это был самый быстрый и надежный способ передачи информации.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Раиса Давыдович, главный диспетчер телеграфной связи Беларуси (1987-1992 гг.):

Когда тонул «Титаник», в эфире раздавались позывные SOS. SOS – это «спасите наши души», три точки – три тире – три точки. При помощи азбуки Морзе работают радиотелеграфисты до сего времени.

В Беларуси первая телеграмма была отправлена в 1897 году, а профессия телеграфиста стала одной из самых престижных. К примеру, телеграфисткой могла стать только жена почтового чиновника. Ведь если барышня заболевала, ее подменял муж. Посторонних к аппаратам не допускали.

Телеграфная отрасль развилась очень быстро. Уже в конце XX века в сутки специалисты обрабатывали сотни тысяч телеграмм, а на смену телеграфу Морзе пришло оборудование, созданное белорусскими специалистами.

Раиса Давыдович:

Впоследствии изобрели перфоленту, не нужно было уже передавать транзитную телеграмму. Пятидорожечный код, здесь каждая точка обозначает букву. То есть телеграммы принимались перфолентой. Изобрели наши, представители Минского телеграфа. И впоследствии это рацпредложение было внедрено по всему миру.