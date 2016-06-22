Пятое Всебелорусское народное собрание: какие актуальные вопросы будут обсуждаться на форуме?

Этот форум – знаковое событие для Беларуси. Его итогами станет определение стратегии дальнейшего развития на будущую пятилетку.

Сергей Кулик, главный врач УЗ «14-я городская стоматологическая поликлиника г.Минска», делегат пятого Всебелорусского народного собрания:

В рамках Всебелорусского собрания мы, конечно же, получим ответы на вопросы, которые волнуют каждого из нас: как мы будем жить предстоящие пять лет, что нам нужно сделать для того, чтобы наша страна стала ещё более красивой, могучей, стабильной, экономически развитой. Чтобы каждый из людей, каждый из граждан Республики Беларусь был защищён и чувствовал себя гражданином нашей могучей, великой и красивой, прекрасной страны!

Первый народный форум состоялся в 1996 году. Он и стал точкой отсчёта в развитии суверенной Республики. В то время перед Беларусью, выходившей из кризиса 90-х, стояли серьёзные задачи: остановить инфляцию, сократить дефицит госбюджета, не погрязнуть в долгах. В принятом документе было принято три приоритета в развитии страны: экспорт, жильё, продовольствие.

Алина Лисица, педагог-организатор ГУО «Гимназия № 21 г.Минска», делегат пятого Всебелорусского народного собрания:

Вопросы, которые мне хотелось бы поднять на этом собрании – в первую очередь – повышение заработной платы молодым специалистам, а также дифференцированный подход к каждому ученику.

Александр Лепехин, машинист резальных машин РУП «Минская печатная фабрика» Гознака, делегат пятого Всебелорусского народного собрания:

На пятом Всебелорусском народном собрании я буду отстаивать интересы трудового коллектива «Минской печатной фабрики» Гознака. Одним из наиболее важных вопросов, на мой взгляд, является вопрос стабилизации экономики, увеличение количества рабочих мест, рост заработной платы. Также важными вопросами являются вопросы образования и здравоохранения.

Основной акцент на пятом Народном собрании будет сделан на программу социально-экономического развития страны.

Татьяна Сайганова, заместитель генерального директора по производству СОАО «Коммунарка», делегат пятого Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы снижались ставки по кредитам, совершенствовалась система налогообложения, привлекались инвестиции в основной капитал и также была реальная помощь предприятиям для продвижения своей продукции на экспортные рынки.

В белорусской столице соберутся 2,5 тысячи делегатов. Одним из актуальных вопросов грядущего форума станет повышение благосостояния и качества жизни граждан страны. В знаковом мероприятии примет участие и молодёжь.

Татьяна Климович, студентка 4-го курса БГПУ им. М.Танка, делегат пятого Всебелорусского народного собрания:

В этом году я заканчиваю высшее учебное заведение и меня волнует проблема решения жилищного вопроса. Хотелось бы, чтобы строительство жилья было доступно и молодым семьям, и молодым специалистам, независимо от того, где они проживают.

Анна Гоморина, студентка 3-го курса Института журналистики Белгосуниверситета, делегат пятого Всебелорусского народного собрания:

Молодёжь заинтересована, чтобы на пятом Всебелорусском народном собрании были подняты вопросы трудоустройства. Общаясь с обучающимися колледжей и студентами различных ВУЗов и работающей молодёжью, осознаешь, что им далеко не безразлично, какой будет завтрашний день. Студентам важно знать: будут ли им гарантированы рабочие места после окончания учебных заведений, какие новые специальности появятся в ВУЗах, а также будет ли дальше наше государство поддерживать талантливую, инициативную молодёжь.

Принимая во внимание и то, что 2016 год назван Годом культуры, на обсуждение вынесутся вопросы, касающиеся развития этой сферы.