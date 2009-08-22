В Минской области дольщиками заинтересовался КГК

Комитет госконтроля Минской области сигнализирует: дольщики все чаще стали нарушать финансовую дисциплину. Как рассказала агентству Интерфакс начальник управления контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы КГК Минской области, "ситуации, когда дольщики не платят взносы, уже не редкость".

По законодательству, при несоблюдении дольщиком договора долевого строительства, в частности, систематических неплатежах, у застройщика есть право расторгнуть договор, и, вернув гражданину ранее уплаченную сумму, исключить его из списка дольщиков.

