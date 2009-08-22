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В Минской области дольщиками заинтересовался КГК

22 августа 2009 09:51
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Комитет госконтроля Минской области сигнализирует: дольщики все чаще стали нарушать финансовую дисциплину. Как рассказала агентству Интерфакс начальник управления контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы КГК Минской области Валентина Зезюлькина, "ситуации, когда дольщики не платят взносы, уже не редкость".

По законодательству, при несоблюдении дольщиком договора долевого строительства, в частности, систематических неплатежах, у застройщика есть право расторгнуть договор, и, вернув гражданину ранее уплаченную сумму, исключить его из списка дольщиков.

# общество

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