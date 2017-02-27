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Пять блюд в более 100 кафе и ресторанах: Неделя белорусской кухни стартует 27 февраля в Минске

27 февраля 2017 06:14
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Новости Беларуси. Семь дней со вкусом. Неделя белорусской кухни стартует 27 февраля в Минске. Гастрономический марафон пройдет уже в 13 раз. И как всегда гостям предложат пять блюд национальной кухни, приготовленных по единой рецептуре.

На этот раз гурманов приглашают отведать верещаку с блинами, заливного карпа или картофельные клецки по демократичным ценам. Меню обновили более 100 столичных кафе и ресторанов. Причем, независимо от наценочной категории заведения, национальные блюда будут стоить одинаково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Еда

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