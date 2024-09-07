Прямой эфир

Путеводитель по праздничным локациям. «Большой город» приглашает на день рождения столицы

07 сентября 2024 08:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Через неделю Минск отметит 957-летие. В рамках празднования Дня города предусмотрено более 100 мероприятий. Ожидается приезд зарубежных гостей, экономический форум, открытие новых зон отдыха, награждения лучших, концерты, фестивали, представления, мастер-классы, квесты и куда же без разнообразия на фуд-кортах.

Спланировать маршрут гуляний помогут гости ток-шоу «Большой город».

Путеводитель по праздничным локациям. «Большой город» приглашает на день рождения столицы-2

14 сентября Минск отметит 957-ой День рождения. Что можем увидеть и где поучаствовать?

Путеводитель по праздничным локациям. «Большой город» приглашает на день рождения столицы-4

Верхний город будет представлять локацию «Мінск губернскі», в парке Горького будет создана атмосфера Минска советского, на Дворце спорта состоится молодежный проект «Минск современный».

Мы стартуем в 12:00, это открытие олимпийского дня.

Завершающей точкой всех мероприятий станет фейерверк в 23:00.

Путеводитель по праздничным локациям. «Большой город» приглашает на день рождения столицы-6

Прокатиться на машине времени по разным эпохам истории столицы. Полное погружение в атмосферу древнего города на фестивале «Мінск старажытны».

Путеводитель по праздничным локациям. «Большой город» приглашает на день рождения столицы-8

У них глаза раскрываются, гордость появляется, они хотят больше знать об истории Беларуси. 

Путеводитель по праздничным локациям. «Большой город» приглашает на день рождения столицы-10

И современный город, чье экономическое развитие не остановить и не задушить санкциями! Мы продолжаем налаживать сотрудничество с друзьями и бизнес-партнерами. Праздничный повод для деловой встречи в Минске. 

Путеводитель по праздничным локациям. «Большой город» приглашает на день рождения столицы-12

Международный форум экономического сотрудничества традиционно проводится в преддверии Дня города. 

Путеводитель по праздничным локациям. «Большой город» приглашает на день рождения столицы. Воскресенье, 10:00.

# День города в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Гродненская область празднует 80-летие своего образования
07 сентября 2024 08:19

Гродненская область празднует 80-летие своего образования

Продажи новых авто в Беларуси в январе-августе превысили показатели всего прошлого года
07 сентября 2024 07:37

Продажи новых авто в Беларуси в январе-августе превысили показатели всего прошлого года

Пациенты с анатомическими особенностями – какие операции по трансплантации требуют усилий от хирурга?
06 сентября 2024 20:52

Пациенты с анатомическими особенностями – какие операции по трансплантации требуют усилий от хирурга?