Путеводитель по праздничным локациям. «Большой город» приглашает на день рождения столицы

Через неделю Минск отметит 957-летие. В рамках празднования Дня города предусмотрено более 100 мероприятий. Ожидается приезд зарубежных гостей, экономический форум, открытие новых зон отдыха, награждения лучших, концерты, фестивали, представления, мастер-классы, квесты и куда же без разнообразия на фуд-кортах. Спланировать маршрут гуляний помогут гости ток-шоу «Большой город».

14 сентября Минск отметит 957-ой День рождения. Что можем увидеть и где поучаствовать?

Верхний город будет представлять локацию «Мінск губернскі», в парке Горького будет создана атмосфера Минска советского, на Дворце спорта состоится молодежный проект «Минск современный». Мы стартуем в 12:00, это открытие олимпийского дня. Завершающей точкой всех мероприятий станет фейерверк в 23:00.

Прокатиться на машине времени по разным эпохам истории столицы. Полное погружение в атмосферу древнего города на фестивале «Мінск старажытны».

У них глаза раскрываются, гордость появляется, они хотят больше знать об истории Беларуси.

И современный город, чье экономическое развитие не остановить и не задушить санкциями! Мы продолжаем налаживать сотрудничество с друзьями и бизнес-партнерами. Праздничный повод для деловой встречи в Минске.