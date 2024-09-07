Путеводитель по праздничным локациям. «Большой город» приглашает на день рождения столицы
Через неделю Минск отметит 957-летие. В рамках празднования Дня города предусмотрено более 100 мероприятий. Ожидается приезд зарубежных гостей, экономический форум, открытие новых зон отдыха, награждения лучших, концерты, фестивали, представления, мастер-классы, квесты и куда же без разнообразия на фуд-кортах.
Спланировать маршрут гуляний помогут гости ток-шоу «Большой город».
14 сентября Минск отметит 957-ой День рождения. Что можем увидеть и где поучаствовать?
Верхний город будет представлять локацию «Мінск губернскі», в парке Горького будет создана атмосфера Минска советского, на Дворце спорта состоится молодежный проект «Минск современный».
Мы стартуем в 12:00, это открытие олимпийского дня.
Завершающей точкой всех мероприятий станет фейерверк в 23:00.
Прокатиться на машине времени по разным эпохам истории столицы. Полное погружение в атмосферу древнего города на фестивале «Мінск старажытны».
У них глаза раскрываются, гордость появляется, они хотят больше знать об истории Беларуси.
И современный город, чье экономическое развитие не остановить и не задушить санкциями! Мы продолжаем налаживать сотрудничество с друзьями и бизнес-партнерами. Праздничный повод для деловой встречи в Минске.
Международный форум экономического сотрудничества традиционно проводится в преддверии Дня города.
Путеводитель по праздничным локациям. «Большой город» приглашает на день рождения столицы. Воскресенье, 10:00.