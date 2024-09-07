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Продажи новых авто в Беларуси в январе-августе превысили показатели всего прошлого года

07 сентября 2024 07:37
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Рост доходов населения, доступность автокредитования и лизинга. По мнению экспертов, это основные факторы, которые привели к увеличению продаж новых машин в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продажи новых авто в Беларуси в январе-августе превысили показатели всего прошлого года-2

За 8 месяцев нынешнего года их купили столько же, сколько за весь 2023-й: почти 30 тысяч. Август и вовсе побил все рекорды: новые легковушки нашли за месяц 5 тысяч обладателей. Примечательно, что 49 % из них собраны под Борисовом. Устойчиво растет и спрос на электромобили. По итогам 8 месяцев более 5 % проданных официальными дилерами автомобилей относятся к классу электрических. Это уже следствие расширения инфраструктуры для их подзарядки.

# Автомобили

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