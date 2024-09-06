Пациенты с анатомическими особенностями – какие операции по трансплантации требуют усилий от хирурга?

Донорство органов – самый крайний случай, когда лечение уже не помогает, а доктора порой бессильны. Ежегодно тысячи человек по всему миру умирают так и не дождавшись трансплантации. Тем не менее те люди, которые раньше должны были умереть, сегодня благодаря суперсовременным медицинским технологиям и, конечно же, золотым рукам наших врачей остаются жить и продолжают делать это полноценно еще долгие годы. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:
Какая операция по трансплантации может считаться самой сложной? Может быть, какие необычные знаковые операции проводили ваши специалисты в последнее время?
Мария Фролова, врач-хирург отделения трансплантологии ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»:
Самые сложные операции по трансплантации печени – это операции повторные, ретрансплантации, мы их называем. Когда у пациента была трансплантирована раннее печень и по каким-то причинам развилась дисфункция тяжелая либо заболевание – цирроз трансплантата. Эти операции одни из самых тяжелых. Очень тяжелые операции, когда пациенты с анатомическими особенностями. То есть природой у них не классическая анатомия артерий, вен, протоков. Вроде бы для их жизни это норма, они всю жизнь с этим прожили. Но для хирурга это определенные нюансы, требующие затрат времени и опыта.
Подробности в видео.