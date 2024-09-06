Пациенты с анатомическими особенностями – какие операции по трансплантации требуют усилий от хирурга?

Донорство органов – самый крайний случай, когда лечение уже не помогает, а доктора порой бессильны. Ежегодно тысячи человек по всему миру умирают так и не дождавшись трансплантации. Тем не менее те люди, которые раньше должны были умереть, сегодня благодаря суперсовременным медицинским технологиям и, конечно же, золотым рукам наших врачей остаются жить и продолжают делать это полноценно еще долгие годы. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:

Какая операция по трансплантации может считаться самой сложной? Может быть, какие необычные знаковые операции проводили ваши специалисты в последнее время?