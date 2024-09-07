Гродненская область празднует 80-летие своего образования

Регион с живописной природой, самобытной культурой и богатой историей. Гродненская область празднует 80-летие образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилей отметили торжественным мероприятием, на которое собрались более тысячи участников со всего региона. Гости встретились, чтобы еще раз вспомнить, какой путь прошел регион, чтобы стать западной жемчужиной Беларуси. Свой экономический и инвестиционный потенциал Гродненская область продемонстрировала накануне на международном экономическом форуме. Инновационные разработки предприятий и организаций региона можно увидеть и сегодня на выставке достижений. Область всегда славилась значительными успехами в социальной и культурной сферах, любовью к своей малой родине.

Татьяна Прокопеня, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Мостовского райисполкома: Действительно, Гродненщина славится своими жителями. Очень много талантливых и замечательных людей проживает у нас и в районе, и в целом в Гродненской области. И соглашусь, что действительно Гродненщина – это регион, устремленный в будущее.

Ирина Степаненко, общественный деятель:

Сегодня мы по показателям видим, сколько всего, а посмотрите на эти лица, которые сегодня собираются на наш юбилей. Наверное, только стоит радоваться, жить и творить.

7 сентября в Гродно отмечают День города. Яркие мероприятия дополнят праздничную программу и в честь юбилея образования области.