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Гродненская область празднует 80-летие своего образования

07 сентября 2024 08:19
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Регион с живописной природой, самобытной культурой и богатой историей. Гродненская область празднует 80-летие образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненская область празднует 80-летие своего образования-2

Юбилей отметили торжественным мероприятием, на которое собрались более тысячи участников со всего региона. Гости встретились, чтобы еще раз вспомнить, какой путь прошел регион, чтобы стать западной жемчужиной Беларуси. Свой экономический и инвестиционный потенциал Гродненская область продемонстрировала накануне на международном экономическом форуме. Инновационные разработки предприятий и организаций региона можно увидеть и сегодня на выставке достижений. Область всегда славилась значительными успехами в социальной и культурной сферах, любовью к своей малой родине.

Гродненская область празднует 80-летие своего образования-4

Татьяна Прокопеня, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Мостовского райисполкома:
Действительно, Гродненщина славится своими жителями. Очень много талантливых и замечательных людей проживает у нас и в районе, и в целом в Гродненской области. И соглашусь, что действительно Гродненщина – это регион, устремленный в будущее.

Гродненская область празднует 80-летие своего образования-6

Ирина Степаненко, общественный деятель:
Сегодня мы по показателям видим, сколько всего, а посмотрите на эти лица, которые сегодня собираются на наш юбилей. Наверное, только стоит радоваться, жить и творить.

7 сентября в Гродно отмечают День города. Яркие мероприятия дополнят праздничную программу и в честь юбилея образования области.

# Государственная политика

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