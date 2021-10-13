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«Пускай она обрадуется, получив весточку от меня». Работники могилёвских предприятий отправляют открытки ко Дню матери

13 октября 2021 16:41
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Новости Беларуси. Самые теплые слова и искренние пожелания шлют работники могилевских предприятий своим мамам в конвертах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Пускай она обрадуется, получив весточку от меня». Работники могилёвских предприятий отправляют открытки ко Дню матери-1

Такой традиционный флешмоб накануне праздничной даты запустила Федерация профсоюзов. Во всех первичных организациях создана специальная почта, которая в эти дни работает бесплатно. У людей есть возможность прямо на рабочем месте заполнить поздравительные открытки или написать письмо самому близкому и дорогому человеку.  

«Пускай она обрадуется, получив весточку от меня». Работники могилёвских предприятий отправляют открытки ко Дню матери-4

Николай Павлюченко, сотрудник могилевского предприятия ДСК:  
Это письмо отправится в Могилевский район, деревня Мосток, моей любимой мамочке. В связи с пандемией мы видимся редко. Пускай она обрадуется, получив весточку от меня.  

«Пускай она обрадуется, получив весточку от меня». Работники могилёвских предприятий отправляют открытки ко Дню матери-7

Наталья Леоненко, сотрудница могилевского предприятия ДСК:  
Я поймала себя на мысли, что давно не писала письма. А благодаря этой акции, приуроченной ко Дню матери, на бумажных носителях, я пишу письмо маме. И думала, что пару слов, может быть, напишу, а как только начала писать, все эмоции, все чувства полились.  

«Пускай она обрадуется, получив весточку от меня». Работники могилёвских предприятий отправляют открытки ко Дню матери-10

Татьяна Лукашева, председатель первичной профсоюзной организации могилевского предприятия ДСК:  
Мы специально не покупали открытки, а сделали такие заготовочки, чтобы наши работники могли искренне могли выразить свои пожелания, поздравления, свою любовь в письме и отправить своей любимой маме.  

«Пускай она обрадуется, получив весточку от меня». Работники могилёвских предприятий отправляют открытки ко Дню матери-13

Ежегодно больше полумиллиона мам находят в почтовых ящиках редкие для сегодняшнего дня подарки – открытки от своих детей из разных уголков страны. В 2021 году в условиях пандемии акция особенно трогательна. Ведь многие пожилые люди соблюдают самоизоляцию и не могут видеться со своими детьми и внуками.  

# Праздничные даты # общество # Николай Павлюченко # Наталья Леоненко # Татьяна Лукашёва # Фотофакт

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