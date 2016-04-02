В выходные дни белорусские школы превращаются в центры культуры, досуга и спорта

Новости Беларуси. С удовольствием приходить в школу да ещё и в выходной. Возможно ли это? В одном из учебных заведений Гродно придумали, как это устроить. Здесь предложили не только развлечения, но и всё, чтобы ребенок сам сделал выбор в пользу здоровья и общения с друзьями.

Суббота. Выходной день, а в этой гродненской школе сотни ребят как будто ещё с пятницы не расходились по домам. Прямо у парадного подъезда кадетский класс отрабатывает строевую подготовку. Учебная программа у парней насыщенная. В субботу есть возможность совершенствовать практические навыки.

Глеб Павлюкевич, ученик кадетского класса средней школы №38 Гродно:

Это здорово приходить сюда, встречаться с друзьями, обмениваться мыслями, заниматься. Также у нас проходят по субботам общественные мероприятия, посещаем музеи и военный факультет.

Буквально в нескольких метрах отсюда на школьном стадионе развернулись настоящие спортивные баталии. Бег, прыжки, волейбол - это для тех, кто предпочитает активный отдых.

Настя Павлович, ученица 2 класса средней школы №38, г. Гродно:

Мне очень нравиться со своими одноклассниками проводить здесь время. Здесь очень много мероприятий. Здесь есть спортландия, эстафеты.

Для самых маленьких учеников, которым трудно распрощаться с игрушками, школа тоже распахнула двери. В классе малыши учатся не только собирать конструктор, но и сочиняют целые истории про свои работы.

Татьяна Войтеховская, ученица 3 класса средней школы №38 Гродно:

Мы с одноклассниками придумываем всякие проекты и делаем их из «Лего». Это намного интереснее и веселее чем сидеть дома.

А вот в актовом зале обучают красноречию. По субботам здесь проходит фестиваль риторики. Ученики готовят специальные доклады и учатся защищать их перед большой аудиторией.

Эвелина Кузьмицкая, ученица 7 класса средней школы №38 Гродно:

Раньше я, может быть, где-то стеснялась или боялась выступать. Но этот конкурс помогает мне раскрыться.

А ещё многочисленные кружки, экскурсии в школьном музее, работа в библиотеке. Каждый ученик может выбрать себе занятие для души.

Кристина Маркевич, заместитель директора по воспитательной работе СШ №38 г. Гродно:

Наше учреждение образования в нашем микрорайоне является центром культуры, досуга и спорта. Куда могут прийти всей семьёй.

Как результат, школа живёт насыщенной жизнью даже в выходные дни. Здесь стирается грань между учеником и учителем. А процесс обучения перестаёт быть монотонным и неинтересным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.