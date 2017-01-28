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Прямые линии помогли жителям агрогородка Бабиничи решить проблему засора канализации

28 января 2017 10:32
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Новости Беларуси. Традиционные прямые линии прошли в администрациях всех уровней. Диалог власти с населением помогает чиновникам оперативно решать вопросы на местах. Сегодня в этом убедились и жители Витебского района.

В результате засора канализации в агрогородке, вся жидкость начала вытекать в огороды, а затем – в канал,  который ведет в реку Витьба.

Три месяца жители ждали  коммунальщиков, чтобы  почистили канализацию.

Прямые линии помогли жителям агрогородка Бабиничи решить проблему засора канализации -1

Эдуард Савченко, житель агрогородка Бабиничи: 
В прошлый раз, когда такое было, мы оставили картошку на огород, потому что её нельзя было есть. она была с неприятным запахом, даже курям нельзя было дать ее.

Денис Савченко, житель агрогородка Бабиничи:
Обращались в Витрайкомхоз. Они сказали, что  машина будет. Машину уже ждем три месяца. Последний раз позвонили, они сказали, что у них нет топлива.

Тогда жители агрогородка решили обратиться на прямую линию в райисполком.

Прямые линии помогли жителям агрогородка Бабиничи решить проблему засора канализации -3

Уже через час на месте закипела работа.

Оказалось, есть и люди, и техника.

Представители местной власти подъехали лично, чтобы проконтролировать ликвидацию ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

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