Прямые линии помогли жителям агрогородка Бабиничи решить проблему засора канализации

В результате засора канализации в агрогородке, вся жидкость начала вытекать в огороды, а затем – в канал, который ведет в реку Витьба.

Новости Беларуси. Традиционные прямые линии прошли в администрациях всех уровней. Диалог власти с населением помогает чиновникам оперативно решать вопросы на местах. Сегодня в этом убедились и жители Витебского района.

Эдуард Савченко, житель агрогородка Бабиничи:

В прошлый раз, когда такое было, мы оставили картошку на огород, потому что её нельзя было есть. она была с неприятным запахом, даже курям нельзя было дать ее.

Денис Савченко, житель агрогородка Бабиничи:

Обращались в Витрайкомхоз. Они сказали, что машина будет. Машину уже ждем три месяца. Последний раз позвонили, они сказали, что у них нет топлива.

Тогда жители агрогородка решили обратиться на прямую линию в райисполком.