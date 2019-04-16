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Проверка на прочность. Как получают краповый берет?

16 апреля 2019 20:19
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Новости Беларуси. Предмет гордости и символ стойкости. Более сотни военнослужащих сегодня боролись за право носить краповые береты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Проверка на прочность. Как получают краповый берет?-1

Это почетный знак отличия спецназа внутренних войск МВД. Но лишь 23 кандидата теперь по праву принадлежат к спецназовской элите.

Проверка на прочность. Как получают краповый берет?-4

На старте их было 53, но одно желание на всех – краповый берет. Тот, который легко никому не даётся. Как оказалось, суеверие – здесь не просто слово и кандидаты до последнего комментарии не дают, в чем явный минус для журналистов. Но все же сержант Дмитрий своими эмоциями поделился. Для него это уже третья, как парень сам до последнего верит, счастливая попытка.

Проверка на прочность. Как получают краповый берет?-7

Дмитрий Марко, сержант:
Это цель жизни. С 1 раза и 2 не получались приёмы, вчера прошёл приёмы, и сразу пришло облегчение.

Проверка на прочность. Как получают краповый берет?-10

Изнурительный 12-километровый марш-бросок, сложная полоса препятствий и высокоточная стрельба. Почти как в песне «через реки, горы и озера»

Проверка на прочность. Как получают краповый берет?-13

Тут все строго: отстал на 50 метров, допустил ошибку при выполнении боевой задачи - и о берете можно забыть. Однако для них все нипочем.

Проверка на прочность. Как получают краповый берет?-16

Сила и в поддержке. Рядом с кандидатами, как их здесь называют, бегут и те, кто уже прошёл это испытание. Евгению, теперь уже командиру взвода, посчастливилось лишь в 5 раз. Оттого сегодня он, как никто другой, понимает, как важна поддержка.

Проверка на прочность. Как получают краповый берет?-19

Евгений Замиралов, командир взвода:
В первую очередь поддержать своих товарищей, которые идут. «Давай, вперед, братишка, ты сможешь». Когда видят, что свой родной человек сдал, есть стремление и желание бежать вперед.

Проверка на прочность. Как получают краповый берет?-22

Проползти в узкой трубе в противогазе, пробежать через дымовую завесу, а во время пауз – отжимания и приседания.

Проверка на прочность. Как получают краповый берет?-25

Тем временем, все меньше и меньше, тех, у кого открылось так называемое второе дыхание, дабы продолжить бежать к своей цели.

Проверка на прочность. Как получают краповый берет?-28

Кристина Федорович, СТВ:
О сложности говорят и следующие цифры. Бегут ребята в полной экипировке: бронежилет - 5 килограммов, каска – 1, плюс автомат и противогаз. В общей сложности на каждом из них не менее 10 дополнительных килограммов. Сейчас, как вы можете видеть, за моей спиной последний этап – огневая подготовка из 3 видов оружия.

Проверка на прочность. Как получают краповый берет?-31

Андрей Дудкин, командир бригады спецназа, полковник, председатель совета краповых беретов:
Наш лозунг, если пришел сюда, то надо сдавать на краповый берет. Я сторонник краповых беретов, чтобы их было больше, но я и за качество.

Проверка на прочность. Как получают краповый берет?-34

Краповый берет – отнюдь не просто головной убор или элемент экипировки военнослужащего. Его даже носят по–особенному, заломив на левую сторону, в отличие от голубых беретов у десантников или черных у морпехов. А выдают один раз и на всю жизнь.

# Армия Беларуси # общество # Евгений Замиралов # Андрей Дудкин # Фотофакт

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