Проверка на прочность. Как получают краповый берет?

Новости Беларуси. Предмет гордости и символ стойкости. Более сотни военнослужащих сегодня боролись за право носить краповые береты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это почетный знак отличия спецназа внутренних войск МВД. Но лишь 23 кандидата теперь по праву принадлежат к спецназовской элите.

На старте их было 53, но одно желание на всех – краповый берет. Тот, который легко никому не даётся. Как оказалось, суеверие – здесь не просто слово и кандидаты до последнего комментарии не дают, в чем явный минус для журналистов. Но все же сержант Дмитрий своими эмоциями поделился. Для него это уже третья, как парень сам до последнего верит, счастливая попытка.

Дмитрий Марко, сержант:

Это цель жизни. С 1 раза и 2 не получались приёмы, вчера прошёл приёмы, и сразу пришло облегчение.

Изнурительный 12-километровый марш-бросок, сложная полоса препятствий и высокоточная стрельба. Почти как в песне «через реки, горы и озера»

Тут все строго: отстал на 50 метров, допустил ошибку при выполнении боевой задачи - и о берете можно забыть. Однако для них все нипочем.

Сила и в поддержке. Рядом с кандидатами, как их здесь называют, бегут и те, кто уже прошёл это испытание. Евгению, теперь уже командиру взвода, посчастливилось лишь в 5 раз. Оттого сегодня он, как никто другой, понимает, как важна поддержка.

Евгений Замиралов, командир взвода:

В первую очередь поддержать своих товарищей, которые идут. «Давай, вперед, братишка, ты сможешь». Когда видят, что свой родной человек сдал, есть стремление и желание бежать вперед.

Проползти в узкой трубе в противогазе, пробежать через дымовую завесу, а во время пауз – отжимания и приседания.

Тем временем, все меньше и меньше, тех, у кого открылось так называемое второе дыхание, дабы продолжить бежать к своей цели.

Кристина Федорович, СТВ:

О сложности говорят и следующие цифры. Бегут ребята в полной экипировке: бронежилет - 5 килограммов, каска – 1, плюс автомат и противогаз. В общей сложности на каждом из них не менее 10 дополнительных килограммов. Сейчас, как вы можете видеть, за моей спиной последний этап – огневая подготовка из 3 видов оружия.

Андрей Дудкин, командир бригады спецназа, полковник, председатель совета краповых беретов:

Наш лозунг, если пришел сюда, то надо сдавать на краповый берет. Я сторонник краповых беретов, чтобы их было больше, но я и за качество.