Проверить свою кредитную историю белорусы теперь могут в режиме онлайн

Новости Беларуси. Белорусы теперь могут проверить свою кредитную историю, не выходя из дома. Это стало возможным благодаря запуску специализированного интернет-ресурса creditregister.by. Чтобы посмотреть свою кредитную историю, необходимо зайти в личный кабинет на сайте и пройти идентификацию.

«Таким образом, можно будет увидеть свои обязательства перед банками, кредитный рейтинг, скор-балл и другую информацию», –

сообщил начальник управления «Кредитный регистр» Национального банка Виктор Пленкин.

Раз в год отчет можно будет получить бесплатно, а за второй и последующий запросы придется заплатить. Сейчас сервис работает в тестовом режиме.

Пока проверить свою кредитную историю могут только клиенты «Белгазпромбанка». Но специалисты рассчитывают, что вскоре к порталу присоединятся и остальные банки страны. Буквально через месяц Нацбанк обещает составить требования для участников. А после старта системы межбанковской идентификации доступ в нее получит любой пользователь банка.