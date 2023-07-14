Протасевич: наконец-то могу искать работу, больше никогда в жизни не хотелось бы соприкасаться с политикой

Новости Беларуси. Мама экс-редактора экстремистского Telegram-канала Романа Протасевича вернулась в Беларусь. Весной она обратилась в комиссию по возвращению беглых белорусов. Выяснилось, что дорога домой открыта. Наталья Протасевич оказалась не причастна к каким-либо преступлениям или правонарушениям на территории нашей страны. «Я очень соскучилась». Мама Романа Протасевича поделилась эмоциями после возвращения.

Наталья Протасевич:

Никаких не было моментов или с этой стороны, или со стороны Польши. Нет. Купила билет, получила ответ, что можно вернуться, что нет ко мне никаких дел, ни уголовных, ни административных. И я, решив некоторые бытовые вопросы, вернулась. Устроилась на работу, не было проблем.