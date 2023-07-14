Протасевич: наконец-то могу искать работу, больше никогда в жизни не хотелось бы соприкасаться с политикой
Новости Беларуси. Мама экс-редактора экстремистского Telegram-канала Романа Протасевича вернулась в Беларусь. Весной она обратилась в комиссию по возвращению беглых белорусов. Выяснилось, что дорога домой открыта. Наталья Протасевич оказалась не причастна к каким-либо преступлениям или правонарушениям на территории нашей страны.
«Я очень соскучилась». Мама Романа Протасевича поделилась эмоциями после возвращения.
Наталья Протасевич:
Никаких не было моментов или с этой стороны, или со стороны Польши. Нет. Купила билет, получила ответ, что можно вернуться, что нет ко мне никаких дел, ни уголовных, ни административных. И я, решив некоторые бытовые вопросы, вернулась. Устроилась на работу, не было проблем.
Роман Протасевич, экс-редактор экстремистского ресурса:
Меня исключили из списков террористов. Это означает, что я уже сейчас наконец-то могу искать какую-то работу, уже более конкретно думать о будущем. Я сейчас рассматриваю различные варианты, но вообще мне бы больше никогда в жизни не хотелось бы соприкасаться с политикой. Думаю, это понятно. Я на этом достаточно обжегся.
Беларусь – свободная страна. Интервью с Романом Протасевичем и его мамой.