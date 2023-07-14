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Протасевич: наконец-то могу искать работу, больше никогда в жизни не хотелось бы соприкасаться с политикой

14 июля 2023 16:59
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Новости Беларуси. Мама экс-редактора экстремистского Telegram-канала Романа Протасевича вернулась в Беларусь. Весной она обратилась в комиссию по возвращению беглых белорусов. Выяснилось, что дорога домой открыта. Наталья Протасевич оказалась не причастна к каким-либо преступлениям или правонарушениям на территории нашей страны.

«Я очень соскучилась». Мама Романа Протасевича поделилась эмоциями после возвращения.

Протасевич: наконец-то могу искать работу, больше никогда в жизни не хотелось бы соприкасаться с политикой-1

Наталья Протасевич:
Никаких не было моментов или с этой стороны, или со стороны Польши. Нет. Купила билет, получила ответ, что можно вернуться, что нет ко мне никаких дел, ни уголовных, ни административных. И я, решив некоторые бытовые вопросы, вернулась. Устроилась на работу, не было проблем.

Протасевич: наконец-то могу искать работу, больше никогда в жизни не хотелось бы соприкасаться с политикой-4

Роман Протасевич, экс-редактор экстремистского ресурса:
Меня исключили из списков террористов. Это означает, что я уже сейчас наконец-то могу искать какую-то работу, уже более конкретно думать о будущем. Я сейчас рассматриваю различные варианты, но вообще мне бы больше никогда в жизни не хотелось бы соприкасаться с политикой. Думаю, это понятно. Я на этом достаточно обжегся. 

Беларусь – свободная страна. Интервью с Романом Протасевичем и его мамой.

# Интервью # общество # Роман Протасевич # Наталья Протасевич # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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