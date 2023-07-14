Беларусь – свободная страна. Интервью с Романом Протасевичем и его мамой

Новости Беларуси. Мама экс-редактора экстремистского Telegram-канала Романа Протасевича вернулась в Беларусь. Весной она обратилась в комиссию по возвращению беглых белорусов. Выяснилось, что дорога домой открыта. Наталья Протасевич оказалась не причастна к каким-либо преступлениям или правонарушениям на территории нашей страны. Откровения вернувшейся белоруски, которые могут не понравиться беглым. Какой была встреча с сыном и родными спустя почти долгих 3 года разлуки? Как Беларусь приняла маму экс-редактора экстремистского Telegram-канала? И почему уехавшие боятся вернуться на родину? Об этом и не только Наталья Протасевич рассказала Глебу Прокофьеву. «Я очень соскучилась». Мама Романа Протасевича поделилась эмоциями после возвращения. Вы говорили, Беларусь – несвободная страна. Сейчас вы мнение поменяли свое?

Наталья Протасевич, мама Романа Протасевича:

Свободная страна. Если бы я имела какое-то другое мнение, я бы, наверное, не вернулась. Роман Протасевич, экс-редактор экстремистского ресурса:

Я думаю, тут должно быть важное уточнение, что тогда было действительно много эмоций и всего остального. И, естественно, человек может на эмоциях что-то сказать. Поэтому столь придирчиво относиться к данным словам, может быть, не стоит, потому что тогда она как мать защищала меня. И в порыве эмоций можно сказать все что угодно. Наталья Протасевич:

Я же ни в каких мероприятиях оппозиционного характера не принимала участия. Я выступала только тогда, когда случился инцидент с Романом. Я выступала просто как мама. Да, я кричала о помощи. Но я думаю, каждая мать, каждый родитель меня должен понять. Роман Протасевич:

Уже после того, как я и сам получил возможность читать новости, увидел, что, действительно, очень много чего распространялось, вплоть до того, что мне голову проломали. Вы же понимаете, когда находишься там, внутри, ничего не происходит, а снаружи могут спекулировать как угодно на этой теме. Давайте будем честны, сколько на теме моего приземления спекулировали и как много двигали различных интересов. Поэтому, конечно, это было в интересах той стороны – раскачивать какие-то слухи и так далее.