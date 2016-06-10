Выпускники прощаются со школой: как готовились к событию и чего ждут от взрослой жизни

Новости Беларуси. 10 июня торжественные балы проходят во всех школах, гимназиях, лицеях страны.

В этом году среднюю школу заканчивают более 57-ми тысяч человек. Подробности подготовки к выпускному сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желтые аксельбанты вместо ленты с надписью «Выпускник». Суворовцы — одни из первых в стране, кто с аттестатом наперевес переступил порог взрослой жизни. 55 кадетов в нее врываются уверенным строем.

Матвей Гурский, выпускник Минского суворовского военного училища:

Дальше начинается более ответственная жизнь, здесь нам, всё-таки, помогали, среднее образование, а дальше уже будет всё зависеть только от меня. Не хочется подвести своих родственников, родителей, в первую очередь

Евгений Яцевич, выпускник Минского суворовского военного училища:

Смешанные чувства, к радости окончания обучения примешивается чувство горечи расставания с нашим училищем, ведь оно стало для меня родным домом

Этот выпуск — особенный — шестидесятый. За всю историю через знаменитую суворовку прошли 13 тысяч человек, многие из которых стали генералами, докторами наук и политиками. Практически каждый «юбилейный» кадет свою жизнь свяжет с военным делом

Виктор Лисовский, начальник Минского суворовского военного училища:

Вспоминаешь этих ребят - некоторые из них - метр сорок два, метр сорок три. А сегодня вы посмотрите! Конечно, это - разные люди, разные дети. Буквально 3-4 месяца и им можно вручать уже лейтенантские погоны и он может быть уже младшим офицером

А вот и такие редкие в мужском коллективе училища слезы.

Мама:

Радость, волнение, тревога за будущее, которое ожидает его… Слёзы радости!

И если для суворовцев — все уроки сделаны, то для большинства вчерашних школьников все только начинается. Например, найти выпускницу в эти дни не составит труда — в любом салоне красоты. Маргарита готовится к балу.

Маргарита Лебедева, выпускник гимназии № 5 Минска:

У всех этот день расписан по часам! И, конечно же, все волнуются, все хотят быть принцессами и хотят быть красивыми. Я считаю, что это очень важное событие

В парикмахерских и салонах - ажиотаж. И это очень скромное определение.

Анастасия Кислая, администратор салона красоты:

Температура раскалилась до предела. Даже кондиционер не помогает! Начали записываться буквально уже с мая-месяца. Даже в апреле кто-то звонил

Если здесь выпускники работы прибавили, то некоторых отправили на выходной. Специализированные на алкоголе магазины закрыты, не продают его и в других. Такие меры необходимы прежде для безопасности. Также в эти дни в усиленном режиме будут работать и спасатели, и милиция.

За два дня по всей стране отгремят почти 4 тысячи балов. Правда, очень скоро их сменят мысли о баллах — централизованное тестирование начнется уже в понедельник.