Изменения на коже появляются после угревой сыпи. Узнали у врача-дерматолога о лечении постакне

Постакне – это изменения кожи, которые проявляются после угревой сыпи. Такие последствия воспалительных процессов представляют собой комплекс изменений в структуре кожи, которые остаются после того, как угри зажили.

Виктория Сикирицкая, врач-дерматолог медицинского центра «Мерси»:

Кожа – это самый большой орган нашего организма. Она имеет сложное строение и выполняет множество функций. На прием часто обращаются пациенты, которые в своей жизни перенесли угревую болезнь. К сожалению, это такое заболевание, которое после себя оставляет след, иногда на всю жизнь. Проявляется это в виде такого осложнения, как постакне.

Чаще всего постакне образуется на лице в области лба, щек и подбородка. Также могут быть и другие места локализации – спина, руки и волосистая часть головы.

Виктория Сикирицкая:

Оно может проявляться пятнами сосудистыми или гиперпигментированными, может проявляться в виде рубцов. Рубцы на коже могут быть разного внешнего вида. Они могут быть как нормотрофические, когда рельеф кожи не изменяется, а могут быть атрофические, когда есть западания на коже. Или гипертрофические, когда есть, наоборот, возвышения этих рубцов над поверхностью кожи. Это создает грубое повреждение кожи, нарушает ее внешний вид. Пациенты сильно переживают по этому поводу.

Постакне может наблюдаться как у подростков в период полового созревания, так и у взрослых людей. Это состояние может значительно повлиять на самочувствие и уверенность в себе, вызывая дискомфорт и психологические проблемы.

Виктория Сикирицкая:

Очень важно вовремя увидеть эти изменения, которые происходят на коже из-за угревой болезни. Даже если воспалительных элементов на лице не очень много, но они оставляют после себя эти необратимые изменения в виде рубцовой атрофии кожи, важно, чтобы доктор вовремя начал лечение необходимыми для пациента препаратами. Диагностика угревой болезни не вызывает труда, это тот диагноз, который ставится на глаз. Конечно, для степени формирования рубцовой атрофии мы можем использовать дерматоскоп.