Прорепетировать ответы и не опаздывать. Что ещё важно для успешного прохождения собеседования

Чтобы получить работу мечты, нужно успешно пройти собеседование. Порой именно диалог между работодателем и потенциальным соискателем вызывает страх. Что делать, когда вопрос: «расскажите о себе» вводит в ступор? Разберем распространенные ошибки.

Надежда Губанова, директор кадрового агентства:

Всегда перед тем, как идешь на собеседование, необходимо почитать о компании, зайти на сайт. Это основная ошибка многих соискателей, что они не заходят на сайт, не знают, чем занимается компания, на какую должность рассматривать его будут. Никогда не нужно опаздывать на собеседование, нужно прийти вовремя, заранее, за 5 минут.

Если это ваше первое собеседование, то лучше прорепетировать ответы перед зеркалом дома. Так вы сможете оценить свою речь и умение вести диалог. Не стоит забывать о внешнем виде и парфюме. Лучше отдать предпочтение нейтральным ароматам, чтобы не раздражать своего оппонента. Надежда Губанова:

Если это онлайн-собеседование, то заранее настроить аппаратуру и не опаздывать на онлайн-интервью. Внешний фон сзади должен быть не ковер и не кровать, а все-таки что-то более деловое. Это комната какая-то, сзади нейтральная стена.

Ошибка многих – это ложь во благо, чтобы понравиться работодателю. Важно быть честным и открытым. А ответ на вопрос: «Кем вы видите себя через 5 лет?» – лучше обдумать заранее, проанализировав возможный карьерный рост. Татьяна Коростик, специалист по подбору персонала:

Что касается подводных камней. Как правило, вопросы о личной жизни или о будущем задаются не столько с целью узнать, где он будет через 5 лет. Скорее, рекрутер или HR-специалист смотрит на реакцию кандидата, насколько он спокойно реагирует, как он воспринимает этот вопрос.

Предвидеть все вопросы от работодателя невозможно. Универсальный ответ на любой вопрос – это говорить то, о чем вы действительно думаете. Ложь видна и всегда очень заметна, вас могут выдать невербальные сигналы вашего же тела. Надежда Губанова:

Необходимо, чтобы человек мог себя презентовать с хорошей точки зрения как профессионала. Не рассказывать о каких-то личных моментах, о жизни, не стараться говорить что-то плохое о бывшем работодателе. Это тоже бросается в глаза при прохождении собеседования.

Татьяна Коростик:

У рекрутеров всегда есть свой набор вопросов, каких-то кейсов, которые используются. Проективные вопросы, если говорить о психологии, тоже хорошо работают. Но явных абсолютных психологических тестов нет. Но бывают случаи, когда используются нестандартные методы в выборе сотрудника. Когда возникают сомнения о наклонностях человека и его врожденных особенностях, специалисты могут прибегнуть к нумерологии.