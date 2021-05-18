Три школы, пять детских садов и почти 6,5 тысячи квартир. Как планируют развивать города-спутники Минска

Новости Беларуси. Акцент на развитие городов-спутников. Только население поселков Дружный и Руденск к 2025 году должно вырасти с 13 до 18 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это заложено в генплане развития городов-спутников Минска.

В ближайшую пятилетку ставку сделают на строительство жилья, социальных объектов и подготовку инфраструктуры. В планах возвести более 480 тысяч квадратов (это почти 6,5 тысячи квартир). Дома будут строиться как для многодетных, так и для нуждающихся и дольщиков. Часть запланированных работ уже выполнена. Готовы несколько многоэтажек, а в сентябре малыши Дружного пойдут в современный детский сад. Всего в ближайшие годы здесь появятся три школы и пять садов.

Вадим Мась, главный архитектор Пуховичского района:

Дружный, еще плюс его большой в том, что близко находится ТЭЦ-5, рядом строится огромный завод БНБК – Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Люди, которые будут проживать именно в поселке Дружный, естественно, часть из них ездит в Минск, но большинство людей все-таки будут работать на заводах, как-то их обслуживать. Плюс ко всему сам поселок тоже надо будет обслуживать и в сфере ЖКХ, и образования. Вся инфраструктура социальная строится на опережение.