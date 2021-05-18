Александр Вольфович: только за последнюю неделю отмечены 25 вылетов разведывательной авиации вдоль границ Беларуси

Новости Беларуси. Роль Совбеза возрастает. 18 мая глава государства расставил акценты в системе национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения полностью отвечают нынешним рискам и угрозам для страны.

Президент обратился и к тем, кто сегодня рефлексирует по поводу доминирования силовиков в Совбезе. Не стоит. Среди его постоянных членов половина должностных лиц – гражданские люди: руководители правительства, обеих палат парламента и Администрации Президента. А если взять полный состав Совбеза – это вообще две трети гражданские люди. 18 мая Совбез рассмотрел военно-политическую и стратегическую обстановку вокруг границ Беларуси. Численность сил первоочередного задействования НАТО на территории Польши, Литвы, Латвии за последние пять лет увеличилась с 25 тысяч до 40 тысяч.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

К сожалению, данная обстановка постоянно вызывает напряжение, нагнетается. Это исходит из тех мероприятий, которые проходят на территории сопредельных государств, прежде всего, оперативной и боевой подготовки под эгидой Соединенных Штатов Америки, блока НАТО, вооруженными силами сопредельных государств. Не настораживать нас это не может. Та интенсивность и количество мероприятий, учений, которые проходят на территории сопредельных стран, вызывают определенные военные риски. Не только в глубине сопредельных стран, но и вдоль, вблизи границ Беларуси. Только за последнюю неделю отмечены 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Беларуси.