Пропавшие без вести

Беларусь до сих пор разыскивает 12 участников войны в Афганистане, призванных из республики, сообщили в Министерстве обороны.

По мнению военных, нельзя однозначно утверждать, что все, кто числятся пропавшими без вести, - погибли. В оборонном ведомстве отметили, что возможно, кто-то был взят в плен. Но для участников боевых действий в Афганистане в этом предположении мало оптимизма. Они знают "особенности душманского плена".

"Пропал без вести" - самая неточная графа в военной статистике. Этих солдат до сих пор нет ни среди мертвых, ни среди живых. Вроде дает надежду.... Но Александр Метла вспоминает: "На той войне те, кого плени душманы, в основном погибали тяжелой смертью. Поэтому своих старались отбить сразу же, на передовой. И если это не удавалось, проводили целые операции".

Ради возвращения из плена одного человека работало целое главное разведывательное управление в Москве. А Владимир Горькавый в самом глубоком тылу врага - в бандформировании. Как немецкий советник Вольф или как афганский "непримиримый" Нури.

Так тщательно готовились операции по освобождению воинов. Но русским простительно не знать немецкийя язык с совершенстве. Афганцам было легче вычислить чужака.

Побег без права на ошибку. Об этом и многом другом Владимир Владимирович уже написал в своей книге. Скоро она выйдет в печать. И может из нее узнает правду о своем побеге из плена белорус Игорь Колос - один из шести спасенных полковником Владимиром Горькавым.

Своего "афганского крестника" Владимир Гарькавый с тех пор больше не встречал. Но увидеться еще раз хотел бы. Пока рядовому Игорю Колосу нужно вырваться из "плена" тяжелой болезни. Игоря беспокоить нельзя - такой приказ по телефону отдали врачи. И даже полковник, взявший штурмом Дворец Амина не смеет его нарушить.

