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Пропавшие без вести

15 февраля 2008 19:09
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Беларусь до сих пор разыскивает 12 участников войны в Афганистане, призванных из республики, сообщили в Министерстве обороны.

По мнению военных, нельзя однозначно утверждать, что все, кто числятся пропавшими без вести, -  погибли. В оборонном ведомстве отметили, что возможно, кто-то был взят в плен. Но для участников  боевых действий в Афганистане в этом предположении мало оптимизма. Они знают "особенности душманского плена".

"Пропал без вести" - самая неточная графа в военной статистике. Этих солдат до сих пор нет ни среди мертвых, ни среди живых.  Вроде дает надежду.... Но Александр Метла вспоминает: "На той войне те, кого плени душманы, в основном погибали тяжелой смертью. Поэтому своих старались отбить сразу же, на передовой. И если это не удавалось, проводили  целые операции".

Ради возвращения из плена одного человека работало целое главное разведывательное управление  в Москве. А Владимир Горькавый  в самом глубоком тылу врага - в  бандформировании. Как немецкий советник Вольф  или как афганский "непримиримый" Нури.

Так тщательно готовились операции  по освобождению воинов. Но русским простительно не знать немецкийя язык  с совершенстве. Афганцам было легче вычислить чужака.

Побег без права на ошибку. Об этом и многом другом Владимир Владимирович уже написал в своей книге. Скоро она выйдет в печать. И может из нее узнает правду о  своем   побеге из плена белорус Игорь Колос  - один из шести спасенных  полковником Владимиром Горькавым.

Своего "афганского крестника" Владимир Гарькавый с тех пор больше не встречал.  Но увидеться еще раз хотел бы. Пока рядовому Игорю Колосу нужно вырваться  из "плена" тяжелой болезни. Игоря беспокоить нельзя - такой приказ по телефону отдали врачи.  И даже полковник, взявший штурмом Дворец Амина  не смеет его нарушить.

# общество

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