Православные верующие отмечают Сретение Господне

Праздник приходится на сороковой день после Рождества и означает "встречу". Согласно ветхозаветному закону, именно в этот срок мать должна была принести в церковь своего первенца. Когда Дева Мария и преподобный Иосиф Обручник принесли Иисуса в Иерусалимский храм, Праведный Симеон объявил Иисуса Спасителем. В память об этой встрече и установлен праздник.



Сегодня в церквях освящают свечи. Им приписывается чудодейственная сила. В этот праздник священник в пурпурном облачении читает пять особых молитв.