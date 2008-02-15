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Православные верующие отмечают Сретение Господне

15 февраля 2008 12:11
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Праздник приходится на сороковой день после Рождества и означает "встречу". Согласно ветхозаветному закону, именно в этот срок мать должна была принести в церковь своего первенца. Когда Дева Мария и преподобный Иосиф Обручник принесли Иисуса в Иерусалимский храм, Праведный Симеон объявил Иисуса Спасителем. В память об этой встрече и установлен праздник.

Сегодня в церквях освящают свечи. Им приписывается чудодейственная сила. В этот праздник священник в пурпурном облачении читает пять особых молитв.
# общество

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