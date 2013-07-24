Прокуратура Брестской области предлагает запретить торговлю алкоголем в ночное время

Новости Беларуси. Брестская область может запретить торговлю алкоголем в ночное время. С такой инициативой выступает областная прокуратура.

Мера вынужденная, ведь по данным правоохранителей, каждое четвертое преступление совершается что называется «под градусом». В нетрезвом состоянии находилась почти половина погибших на пожарах. А по вине пьяных водителей только в этом году в регионе погибли семь человек.

Среди предложений, также сокращение числа магазинов, торгующих спиртным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.