Прокуратура Беларуси установила ещё 69 сожжённых во время войны деревень

Новости Беларуси. Восстановить историческую справедливость. В здании прокуратуры Гомельской области открылась выставка, которая раскрывает новые факты о геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции представлены предметы, которые были обнаружены в ходе полевых поисковых работ в ченковском лесу. Среди них личные вещи расстрелянных, остатки посуды, нательные православные и староверские кресты. Здесь же патроны от немецкого оружия и монеты. С апреля, как только позволит погода, раскопки в ченковском лесном массиве продолжатся. Но уже сейчас известно о 875 погибших. И эта цифра не окончательная. Также прокуратура совместно со Следственным комитетом установила 69 деревень, которые были сожжены во время Великой Отечественной войны.

Александр Шинкарев, заместитель прокурора Гомельского района:

О ряде деревень данные отсутствовали даже в архивах. Они все сейчас нанесены на карту. Мы знаем, сколько там было уничтожено домов, в ряде случаев – людей. Работа в этом направлении продолжается. Работа прокуратуры по расследованию уголовного дела достаточно многогранна. Очень большое значение имеет информационное составляющее. Мы доводим всегда до людей, общественности какие-то наши результаты работы.