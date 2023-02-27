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Прокуратура Беларуси установила ещё 69 сожжённых во время войны деревень

27 февраля 2023 06:55
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Новости Беларуси. Восстановить историческую справедливость. В здании прокуратуры Гомельской области открылась выставка, которая раскрывает новые факты о геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуратура Беларуси установила ещё 69 сожжённых во время войны деревень-1

В экспозиции представлены предметы, которые были обнаружены в ходе полевых поисковых работ в ченковском лесу. Среди них личные вещи расстрелянных, остатки посуды, нательные православные и староверские кресты. Здесь же патроны от немецкого оружия и монеты. С апреля, как только позволит погода, раскопки в ченковском лесном массиве продолжатся. Но уже сейчас известно о 875 погибших. И эта цифра не окончательная. Также прокуратура совместно со Следственным комитетом установила 69 деревень, которые были сожжены во время Великой Отечественной войны.

Прокуратура Беларуси установила ещё 69 сожжённых во время войны деревень-4

Александр Шинкарев, заместитель прокурора Гомельского района:
О ряде деревень данные отсутствовали даже в архивах. Они все сейчас нанесены на карту. Мы знаем, сколько там было уничтожено домов, в ряде случаев – людей. Работа в этом направлении продолжается. Работа прокуратуры по расследованию уголовного дела достаточно многогранна. Очень большое значение имеет информационное составляющее. Мы доводим всегда до людей, общественности какие-то наши результаты работы.

Прокуратура Беларуси установила ещё 69 сожжённых во время войны деревень-7

Выставка будет работать до конца недели, после чего экспонаты передадут в музей. Появятся и новые предметы. Так, в ближайшее время будет передано обновленное оружие, которое было найдено на местах боевых действий. Среди первых экземпляров – советский пулемет и винтовка. Только в прошлом году по инициативе прокуратуры Гомельского района было открыто более 10 экспозиций о геноциде белорусского народа.

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Шинкарев # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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