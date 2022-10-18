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Производство сельхозпродукции в Беларуси выросло почти на 5%

18 октября 2022 08:50
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Новости Беларуси. В Беларуси намолочено более полумиллиона тонн зерна кукурузы. Убрано около 30 % запланированных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производство сельхозпродукции в Беларуси выросло почти на 5%-1

Таким образом, амбарные запасы составляют свыше 8,5 миллиона тонн. Год назад этот показатель был 7 миллионов 180 тысяч тонн колосовых, зернобобовых и кукурузы.

Производство сельхозпродукции в Беларуси выросло почти на 5%-4

В целом производство сельхозпродукции в Беларуси в сопоставимых ценах в январе-сентябре выросло почти на 5 % по сравнению с девятью месяцами 2021 года. Ее получено на 24 миллиарда рублей.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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