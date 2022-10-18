Производство сельхозпродукции в Беларуси выросло почти на 5%

Новости Беларуси. В Беларуси намолочено более полумиллиона тонн зерна кукурузы. Убрано около 30 % запланированных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси намолочено более полумиллиона тонн зерна кукурузы. Убрано около 30 % запланированных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, амбарные запасы составляют свыше 8,5 миллиона тонн. Год назад этот показатель был 7 миллионов 180 тысяч тонн колосовых, зернобобовых и кукурузы.
В целом производство сельхозпродукции в Беларуси в сопоставимых ценах в январе-сентябре выросло почти на 5 % по сравнению с девятью месяцами 2021 года. Ее получено на 24 миллиарда рублей.